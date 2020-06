Die Aktienmärkte in Asien würden heute Morgen der Richtungsvorgabe aus dem Westen folgen. China und Hongkong seien feiertagsbedingt geschlossen. Für Europa werde ein leicht schwächerer Handelsstart erwartet.



Noch schlimmer als die Aktienmärkte habe es den Ölpreis getroffen. Dieser habe im gestrigen Handel mehr als 5% nachgegeben und bewege sich auch heute weiter talabwärts. Die Gründe seien in den weiterhin ansteigenden US-Lagerbeständen und in der Befürchtung eines erneuten Rückgangs der Treibstoffnachfrage zu finden.



Gold habe von der generellen Risk-off-Stimmung der letzten beiden Tage bislang kaum profitieren können und notiere unverändert. Die wöchentlichen Arbeitslosendaten in den USA könnten heute für Impulse sorgen.





Die Angst vor einer zweiten Welle und den damit einhergehenden möglichen wirtschaftlichen Restriktionen löste gestern starke Abverkäufe an den US-Märkten aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Anstieg der Infektionszahlen nehme mittlerweile bedenkliche Züge an und nicht wenige Staaten hätten gestern von Rekordanstiegen berichtet. Einige der zu Beginn der Pandemie stark betroffenen Bundesstaaten, welche die Situation mittlerweile unter Kontrolle gebracht hätten, hätten gestern mit Quarantäne-Bestimmungen für einreisende Personen aus eben diesen Regionen reagiert. Auch Texas, das trotz steigender Fälle sehr früh gelockert habe, ziehe mittlerweile ein Wiedereinführen der Maßnahmen auf regionaler Basis in Betracht.