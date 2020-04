Nasdaq-Aktienkurs Starbucks-Aktie:

Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) ist ein auf Kaffee spezialisiertes, weltweit bekanntes Unternehmen mit Sitz in Seattle. Das Unternehmen zählt weltweit in mehr als 60 Ländern über 20.000 Filialen. Sein Name entstand in Anlehnung an den ersten Offizier aus dem Roman "Moby Dick". Auch das Logo ist wie die Stadt an der US-Westküste vom Meer beeinflusst und zeigt eine Sirene mit zwei Flossen aus der griechischen Mythologie.



Neben Kaffee in zahlreichen Variationen bietet Starbucks auch Mischgetränke, süße Snacks und Merchandising-Produkte an. Außerdem möchte Starbucks mit der seit 2012 zum Konzern gehörenden Teehaus-Kette Teavana sein Erfolgsmodell im Teebeutel neu aufbrühen. (29.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starbucks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Starbucks sei irgendwie eine Blaupause für alle Filialunternehmen, die Filialen weltweit betreiben würden, denke der Aktienprofi. Gestern habe Starbucks seine Quartalszahlen gemeldet. Die gute Nachricht sei, dass fast alle Filialen in China wieder geöffnet seien. Die schlechte Nachricht sei, dass es einen ordentlichen Einschlag bei den Umsatzerlösen gegeben habe. Die Same-store sales in China seien dramatisch eingebrochen. Das erwarte man auch für die USA, wobei Starbucks davon ausgehe, dass man im US-Geschäft bis Juni 97% der Läden wieder aufgemacht habe. Insgesamt rechnet Starbucks für das laufende Jahr mit einem Einbruch bei den Same-store sales von etwa 10 bis 15%, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.04.2020)