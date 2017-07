Tradegate-Aktienkurs Staramba-Aktie:

48,474 EUR +4,36% (20.07.2017, 20:40)



ISIN Staramba-Aktie:

DE000A1K03W5



WKN Staramba-Aktie:

A1K03W



Ticker-Symbol Staramba-Aktie:

GXP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Staramba-Aktie:

CLAGF



Kurzprofil Staramba SE:



Die Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet.



Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten.



Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (20.07.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Staramba-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse, die Aktie von Staramba (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) nach wie vor spekulativ zu kaufen.Staramba entwickle sich mit eindrucksvollem Tempo. Sowohl der Absatz des Fotogrammetriescanners Instagraph, für den in den letzten acht Monaten zwei große Rahmenverträge hätten abgeschlossen werden können, als auch das Geschäft mit der Datenvermarktung würden zunehmend an Dynamik gewinnen.Noch wichtiger seien allerdings die Fortschritte, die sich noch nicht in den Zahlen dokumentieren würden. Ende Juni habe das Unternehmen eine neue Version von Instagraph präsentieren können, die die Erstellung von 3D-Modellen ohne aufwendige Nachbearbeitung ermögliche. Für die Branche sei das ein Quantensprung, der die Vermarktung spürbar erleichtern werde. In den nächsten Monaten würden darüber hinaus zwei weitere operative Meilensteine folgen, nämlich die Öffnung der 3D-Datenbank für Partner aus der Softwarebranche sowie das Virtual Reality-Demonstrationsprojekt STAR ISLAND. Staramba erschließe sich damit Märkte mit hohem Wachstums- und Margenpotenzial und dürfte diesen Weg nach Einschätzung der Analysten bald durch die Einbindung größerer Partner, vor allem für die Vermarktung, weiter forcieren.In ihrem DCF-Modell haben die Aktienanalysten von SMC Research unterstellt, dass das Unternehmen an den sich bietenden Marktchancen adäquat partizipieren wird, und kommen aktuell auf einen fairen Wert von 63,15 Euro je Aktie. Naturgemäß unterlägen die Annahmen zum künftigen Geschäftserfolg immer noch einer sehr hohen Schätzunsicherheit, was die Analysten in einem maximalen Prognoserisiko von sechs Punkten zum Ausdruck bringen würden.Börsenplätze Staramba-Aktie:XETRA-Aktienkurs Staramba-Aktie:47,015 EUR +1,02% (20.07.2017, 17:36)