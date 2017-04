XETRA-Aktienkurs Staramba-Aktie:

29,50 EUR +2,84% (13.04.2017, 17:38)



ISIN Staramba-Aktie:

DE000A1K03W5



WKN Staramba-Aktie:

A1K03W



Ticker-Symbol Staramba-Aktie:

GXP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Staramba-Aktie:

CLAGF



Kurzprofil Staramba SE:



Die Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet.



Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten.



Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (18.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Staramba-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) unter die Lupe.Die Börse habe die Potenziale von Staramba entdeckt, und die laufende Neubewertung verlaufe höchst dynamisch. Allein seit dem Zwischentief Ende März habe der Kurs in der Spitze um rd. 110% zulegen können, damit sei gleich zwei Mal das Kursziel der Experten geknackt worden.Hintergrund sei vor allem das Geschäft rund um die virtuelle Realität. Die großen Konzerne, die diesen Bereich entwickeln würden, würden technische Lösungen benötigen, um möglichst realistische Avatare integrieren zu können. Die Lösungen von Staramba könnten hier eine Rolle spielen, in einer aktuellen Meldung (in der der Rückkauf der ehemaligen Beteiligung Staramba USA sowie eine Anteilsaufstockung an Social VR GmbH vermeldet worden sei) habe das Unternehmen dieses Szenario grob skizziert.Die Zuversicht, dass die ohnehin hohe Dynamik der Erlösentwicklung vor diesem Hintergrund künftig noch gesteigert werden könne, sei auch durch Zukäufe der Großaktionäre angefacht worden, die im Rahmen der jüngsten Kapitalmaßnahmen ihren Bestand zu Kursen von 20 Euro (Aktie) bzw. 21,20 Euro (potenzieller Wandlungskurs einer Wandelanleihe) kräftig aufgestockt hätten. Der Börsenkurs habe zu dem Zeitpunkt noch deutlich darunter gelegen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" erhöhen das Kursziel für die Staramba-Aktie auf 40 Euro und ziehen den Stop-Loss auf 17 Euro nach. Nach der sehr guten Performance würden sie eine Teilrealisierung bei ihrer Position erwägen. (Ausgabe 14 vom 15.04.2017)Börsenplätze Staramba-Aktie: