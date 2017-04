WKN Staramba-Aktie:

Die Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) entwickelt und vertreibt Apps, Games und fotorealistisch gedruckte 3D-Figuren aus Polymergips zusammen mit namhaften Lizenzgebern aus dem internationalen Sport und Entertainment. Hierzu zählen Spitzenmannschaften des europäischen Fußballs wie die deutsche Nationalmannschaft, FC Bayern München, Real Madrid, Arsenal London und FC Chelsea. Aus Film und Musik werden für UNIVERSAL, Bravado, ABG, Epic Rights und viele weitere Brands unter anderem Stars wie Elvis Presley, KISS, Kiesza und Roland Kaiser mit lizenzierten Staramba-Produkten vermarktet.



Die digitalen Produkte und 3D-Figuren werden im eigenen Online-Shop und über elektronische Plattformen wie Amazon und eBay vertrieben. Daneben existieren im In- und Ausland zertifizierte stationäre Partner, die mit dem Staramba 3D-Scanner 3D-INSTAGRAPH® jedermann scannen können, um mit den gewonnenen 3D-Daten personifizierte 3D-Produkte anzubieten.



Die Staramba SE ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (04.04.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Staramba-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Staramba SE (ISIN: DE000A1K03W5, WKN: A1K03W, Ticker-Symbol: 99SC) unter die Lupe.Bei Staramba gehe es zur Sache! Die Experten hätten erst vor zwei Wochen erstmals über die Gesellschaft berichtet. In Vorstandswoche Nr. 80 vom 6. März 2017. Damals habe die Aktie noch bei 13,80 Euro gehandelt. Nach der Berichterstattung der Experten sei das Papier durch die Decke gegangen und handle aktuell bei Kursen von über 19 Euro. Die Berliner hätten jüngst Kapitalmaßnahmen verkündet. Über eine Kapitalerhöhung wolle Staramba 3 Mio. Euro frisches Geld einsammeln. Der Bezugspreis liege bei 20 Euro je Aktie und damit über dem aktuellen Börsenpreis. Großaktionär Rolf Elgeti werde u.a. die neuen Aktien zeichnen. Ein US-Investor steige bei dieser Maßnahme neu ein. Ferner werde eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 5 Mio. Euro platziert, die zu 21,20 Euro in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden könne.Anleger sollten keine Stücke der Staramba-Aktie aus der Hand geben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 04.04.2017)XETRA-Aktienkurs Staramba-Aktie:18,69 EUR +1,22% (04.04.2017, 09:22)ISIN Staramba-Aktie:DE000A1K03W5