Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (24.02.2022/ac/a/a)



Standard Lithium und LANXESS kämen bei einem Projekt in den USA zur Produktion des für die Elektromobilität wichtigen Rohstoffs Lithium voran. Nach 20-monatigem Testbetrieb einer Pilotanlage werde Standard Lithium eine Studie zur Bewertung eines möglichen Baus einer industriellen Produktionsanlage für Lithiumcarbonat am LANXESS-Standort in El Dorado durchführen.Die endgültigen Ergebnisse würden im vierten Quartal 2022 erwartet. Nach der Studie könnte Standard Lithium dann auf eigene Kosten eine Anlage zur Produktion von Lithiumcarbonat in Batteriequalität an einem der drei LANXESS-Werke in El Dorado errichten. Dabei trage LANXESS kein Investitionsrisiko, habe aber die Möglichkeit, batteriefähiges Lithiumcarbonat von Standard Lithium zu einem Vorzugspreis zu erwerben. Zudem könne ein Anteil von 49 Prozent an der Projektgesellschaft erworben werden.Die Kölner seien vergangenes Jahr bei Standard Lithium als Anteilseigner eingestiegen. Ein 2019 gegebener Kredit von LANXESS sei in diesem Zuge in knapp 6,3 Millionen Aktien sowie gut 3,1 Millionen Optionen für weitere Papiere gewandelt worden. Damit kam LANXESS zum damaligen Zeitpunkt auf eine Beteiligung von rund fünf Prozent, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2022)