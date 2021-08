Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (12.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Der Lithium-Sektor sei nicht nur heiß, er koche geradezu. Ein gutes Beispiel: Die Aktie von Standard Lithium. Das Papier sei gestern im nordamerikanischen Handel urplötzlich um über 15 Prozent unter Druck gekommen. Doch zum Handelsende hätten sich schon wieder Käufer gefunden und das Minus deutlich reduziert. Am Ende habe nur noch ein sehr viel kleineres Minus von rund 4,5 Prozent gestanden.Sicher, angesichts vieler Charts im Lithiumsektor schreie der gesamte Sektor nach einer Korrektur. Die Charts seien überhitzt. Erneut ein Blick auf Standard Lithium: Die Aktie habe seit Anfang Juni von rund 3,75 Kanadische Dollar auf über 10 Kanadische Dollar zugelegt. Das seien rund 170 Prozent binnen zwei Monaten. Früher oder später werde dies zu einer Korrektur führen - das liege in der Natur der Sache. Doch aktuell sei der Trend nach wie vor stark. Und der gestrige Tag habe gezeigt: Rücksetzer würden sofort als Kaufgelegenheit erkannt und genutzt.Das fundamentale Umfeld spreche für weiter steigende Kurse bei Lithium-Aktien. Die Lithiumnachfrage steige - auch, aber nicht nur wegen des Siegeszugs der Elektromobilität. Nachdem in der EU ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden sollten, habe auch Joe Biden eine Charmeoffensive für E-Autos gestartet. Bis 2030 solle die Hälfte aller Neuzulassungen auf Elektro-Autos entfallen. Das werde vor allem in den USA eine Herkulesaufgabe. Dort fahre man gerne die durstigen Verbrennungsmotoren und billiger Sprit werde nicht zuletzt aufgrund der enormen Entfernungen, die oft zurückgelegt werden müssten, schon fast als eine Art Menschenrecht angesehen.Rücksetzer, die sicherlich kommen werden, dürften damit auch in Zukunft Kaufgelegenheiten bleiben, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: