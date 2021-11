Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (22.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein Schock gewesen: Vergangene Woche habe der Shortseller Blue Orca Capital gegen die Aktie des Lithium-Entwicklungsunternehmens Standard Lithium mobil gemacht. Der Leerverkäufer habe dabei schwere Vorwürfe an das Management gerichtet. Dieses würde verschleiern, dass die angewendete Technik in der eigens errichteten Pilotanlage bei weitem nicht so gut funktioniere, wie angedacht. Die Aktie sei deshalb viel zu teuer. Das Ergebnis: Zwischenzeitlich habe die Aktie über 20 Prozent an Wert verloren.Aber die Antwort von Standard Lithium habe nicht lange auf sich warten lassen. Der Konzern habe die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Bericht sei irreführend und falsch. Standard Lithium habe auch bemängelt, dass Blue Orca niemals beim Unternehmen angerufen habe, um die Vorwürfe aus der Welt zu räumen. Die Daten, die der Shortseller verwende, spiegelten nicht die wirkliche Produktion wider. Und darauf seien letztlich die Short-Vorwürfe aufgebaut. Die Ausführungen des Unternehmens hätten den Markt überzeugt und am Freitag sei es dann wieder rasch in die Gegenrichtung gegangen.Wer einmal die komplette Geschichte rund um die Short-Attacke beiseitelasse, der sehe eine Korrektur wie aus dem Lehrbuch. Das Doppeltop im Chart habe eine Korrektur bei der Aktie von Standard Lithium signalisiert. Die Korrektur sei in den vergangenen Tagen praktisch punktgenau bis in den Bereich von 10 Kanadischen Dollar abgearbeitet worden. Das Tief von Donnerstag werde nun zu der Schlüsselunterstützung für die Bullen auch auf mittlere Sicht. Solange diese Unterstützung halte, bleibe das übergeordnete bullishe Setup intakt. Erst darunter wanke dieses Setup und die Anleger müssten sich mit einem deutlich bearisheren Szenario auseinandersetzen. Auf dem Weg nach oben gehe es nun darum, die Marke von 12 Kanadischen Dollar aus dem Weg zu räumen. Dann wäre sogar das Allzeithoch wieder greifbar - Shortreport hin oder her.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: