Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

8,17 EUR -1,80% (14.10.2021, 11:50)



CDNX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

12,02 CAD +15,02% (13.10.2021)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker Symbol Standard Lithium-Aktie Deutschland:

S5L



TSXV-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLL



OTC-Nasdaq-Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

STLHF



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (14.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.Die Lithiumpreise würden steigen und im Schlepptau auch die Aktien der Lithium-Unternehmen. Auffällig: Vor allem die Entwicklungsunternehmen würden derzeit in Sachen Performance den etablierten Produzenten den Rang ablaufen. Das verwundere aber nicht, müssten doch die Produzenten hohe Preise bei Übernahmen zahlen. Die jüngste Akquisition von Neo Lithium sei ein Beispiel dafür. Zijin Mining lege knapp eine Milliarde Kanadische Dollar für den Konzern mit dem 3Q-Projekt in Argentinien auf den Tisch.Einer der wenigen verbliebenen potenziellen Übernahmekandidaten auf dem Kurszettel sei Standard Lithium. Freilich, in den USA würden sich chinesische Konzerne schwer tun mit einer Übernahme. Doch es gebe genügend andere Konzerne, allen voran natürlich Albemarle, die angekündigt hätten, im Lithiumbereich weiter wachsen zu wollen. Standard Lithiums jüngste PEA zum SWA Lithium Projekt in den USA sei vielversprechend. 30.000 Tonnen Lithium Hydroxid könnten dort über einen Zeitraum von 20 Jahren produziert werden. Ein solches Projekt würde jeden Lithiumproduzenten gut zu Gesicht stehen. Aber natürlich bliebe Standard Lithium auch der Weg, selbst zum Produzenten zu werden. Auch wenn die knapp 900 Millionen US-Dollar, die der Bau der Anlage verschlingen würde, eine enorme Investition seien.Kein Wunder also, dass sich die Aktie von Standard Lithium seit Wochen im Höhenflug befinde. In den letzten Tagen habe das Papier - ja, es sei eine abgedroschene Floskel - noch einmal den Turbo gezündet. Gestern sei es dann soweit gewesen: Die Aktie erreiche an der Heimatbörse in Kanada ein neues Allzeithoch und generiere damit natürlich auch ein frisches Kaufsignal. Der Hype sei aktuell groß bei Lithiumaktien. Und auch wenn man technisch mittlerweile überkauft sei, so gelte doch: The trend is your friend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: