Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

8,56 EUR +11,60% (24.11.2021, 15:02)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

11,09 CAD +3,45% (23.11.2021, 23:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (24.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die Vorwürfe, bei Standard Lithium würde nicht alles mit rechten Dingen zugehen, seien noch nicht ganz verklungen, da kontere das kanadische Unternehmen auf seine Art. Mit einer Finanzierung, die von einem strategischen Investor gezeichnet werde: Die Koch Investments Group steige mit 100 Mio. USD bei Standard Lithium ein. Der Investor erwerbe knapp 13,5 Mio. Aktien zu einem Kurs von 7,42 USD (9,43 CAD, Kanadische Dollar).Zwar liege der Kurs relativ deutlich unter dem aktuellen Bewertungsniveau, dennoch sei das Investment ein Vertrauensbeweis. Und 100 Mio. USD würden dem Konzern noch dazu jede Menge Bewegungsspielraum geben. Zusätzlich zu dem neuen Kapital prüfe das Unternehmen zusammen mit mehreren Tochtergesellschaften von Koch Industries strategische Möglichkeiten der Zusammenarbeit in verschiedenen Schlüsselbereichen. Dazu gehöre möglicherweise die Zusammenarbeit mit Koch Engineered Solutions ("KES"), das wichtige Prozessausrüstungen, Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen anbiete, sowie mit Koch Minerals & Trading ("KM&T"), das am Handel mit vielen der Materialien beteiligt sei, die das Unternehmen in Zukunft benötigen werde, sowie mit den Lithiumprodukten, die es zu produzieren beabsichtige."Wir treten in eine wichtige Phase für Standard Lithium ein und freuen uns, diese mit einem weltweit anerkannten Industrieführer wie Koch Strategic Platforms als Partner zu beginnen", habe Robert Mintak, CEO von Standard Lithium, gesagt. "KSP hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Investitionen in bahnbrechende Technologien und ihre Unterstützung ist eine wichtige Bestätigung für die Kerntechnologie des Unternehmens, die Entwicklungspläne und unsere Absicht, die Golfregion zu einem führenden Anbieter von Lithiumressourcen zu machen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: