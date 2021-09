Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



Kurzprofil Standard Lithium:



Standard Lithium Corp (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) ist ein Unternehmen aus Kanada. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, SETSqx, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (17.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Standard Lithium-Aktie (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, OTC-Nasdaq: STLHF, TSXV: SLL) unter die Lupe.In der Folge weiter fallender Aktienkurse sei die Gefahr einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation gegeben gewesen. Mittlerweile habe sich das Chartbild der Standard Lithium-Aktie jedoch wieder aufgehellt.Derzeit könne keine Rede mehr davon sein, dass der Kurs der Standard-Lithium-Aktie unter seine hypothetische Nackenlinie bei 6,50 CAD (Kanadische Dollar) (an der Börse Toronto) bzw. knapp 4,50 Euro falle. Zuletzt habe sich sowohl die kanadische Original-Notierung als auch der Kurs via Tradegate oberhalb der gleitenden 50-Tage-Linie empor gehangelt.Für eine Bestätigung des jungfräulichen Aufwärtstrends seit der scharfen Kurskorrektur im August bedürfe es nun des Ausbruchs über 8,80 CAD bzw. 5,90 Euro, besser noch über das September-Hoch bei 6,15 Euro hinaus. In der Folge kämen rein charttechnisch betrachtet wieder die Höchstkurse bei 11,25 CAD und 7,66 Euro in Reichweite. Ein nachhaltiger Rutsch unter die technische Unterstützung bei 6,40 CAD (bzw. etwa 4,25 Euro) würde das Chartbild wieder trüben.Die Standard Lithium-Aktie habe sich nach der scharfen Korrektur im August wieder berappelt. Mit einer positiven Fundamentalmeldung (z.B. erste Verkäufe der Lithium-Extraktion, die Anlage stehe ja) könnte der Kurs weiter nach oben streben. Gerüchteweise komme auch immer wieder eine Übernahme durch Partner LANXESS ins Gespräch. Da gebe es allerdings noch nichts Neues, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)Autor Martin Mrowka ist unmittelbar oder mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Standard Lithium.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link