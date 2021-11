Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

9,09 EUR -3,81% (25.11.2021, 10:45)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

13,55 CAD +22,18% (24.11.2021, 23:00)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (25.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Bei Blue Orca Capital werde es in diesen Tagen ungemütlich. Der Leerverkäufer habe bekanntlich auf einen Abverkauf der Standard Lithium-Aktie gewettet und mit schweren Vorwürfen versucht, diesen Abverkauf in die Wege zu leiten. Doch gestern sei ein Konter der besonderen Art seitens Standard Lithiums gekommen: Man habe einen strategischen Investor an Bord gebracht. Nicht irgendeinen, sondern die Koch Investments Group. Der Konzern steige mit 100 Mio. USD bei Standard Lithium ein. Ein schwerer Schlag für Blue Orca Capital, Rückenwind dagegen für die Aktionäre von Standard Lithium.Das Papier des kanadischen Unternehmens sei gestern an der Heimatbörse über 22% nach oben geschossen. Für die Shortseller müsse das ein Alptraum sein. Die Argumente dürften Blue Orca Capital langsam ausgehen. Immerhin: Ein Konzern wie die Koch Investments Group werde bei einem 100 Mio. USD Investment eine genaue Prüfung der Bücher und der Technik durchführen, sicherlich genauer als Blue Orca Capital, die nicht einmal mit Standard Lithium gesprochen hätten. Auch wenn nach einem derartigen Sprung erst einmal eine kleine Verschnaufpause angesagt sein dürfte, müsse man sich schon fragen: Was passiere erst, wenn Blue Orca Capital seine Shortposition eindecken müsse? Das könnte den Kurs noch weiter beflügeln.Ein alter Spruch an der Börse: Charts lügen nicht. Lasse man einmal diese ganze Short-Seller-Attacke außer Acht und betrachte nur den Chart, dann habe das Doppeltop zu einer zwar heftigen, aber nicht überraschenden Korrektur bis in den Bereich von 10 CAD (Kanadische Dollar) geführt. Dort habe sich der Kurs gefangen und habe wieder nach oben gedreht. Der Charttechniker würde sagen, dass es im Nachhinein nicht verwunderlich sei, dass sich für diese Bewegungen auch fundamentale Gründe gefunden hätten. Aus technischer Sicht habe das Bild nun deutlich verbessert. Bei Standard Lithium seien die Bullen wieder am Ball.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: