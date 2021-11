Tradegate-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

9,35 EUR -5,65% (09.11.2021, 16:23)



TSX Venture-Aktienkurs Standard Lithium-Aktie:

13,43 CAD -6,61% (09.11.2021, 16:08)



ISIN Standard Lithium-Aktie:

CA8536061010



WKN Standard Lithium-Aktie:

A2DJQP



Ticker-Symbol Standard Lithium-Aktie:

S5L



TSX Venture-Symbol Standard Lithium-Aktie:

SLI



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (09.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lithium-Unternehmens Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Der Aktie von Standard Lithium sei in den vergangenen Tagen etwas die Puste ausgegangen. Nachdem das Papier Ende Oktober ein Hoch bei 10,66 Euro erreicht habe, versuche sich die Aktie Anfang November noch einmal daran, dieses Hoch zu übertreffen. Doch das Papier sei abgeprallt. Charttechnisch haben wir damit ein Doppeltop im Spiel, das auf eine Konsolidierung hindeutet, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Natürlich müsse man bei Nebenwerten immer etwas vorsichtig sein. Noch dazu, wenn es sich um eine derart heiße Branche wie den Lithiumsektor handle. Die Aktien im Lithiumsektor seien in den vergangenen Wochen häufig mit fünf Prozent und mehr in die eine oder andere Richtung gesprungen. Dennoch: Standard Lithium bringe es mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von knapp 1,5 Milliarden Euro. Das Handelsvolumen sei hoch und damit habe Charttechnik durchaus seine Berechtigung. Das Doppeltop mahne zumindest kurzfristig aus charttechnischer Sicht zur Vorsicht. Hier könnte der Kurs in den kommenden Tagen und Wochen - durchaus verdient - etwas durchschnaufen. Mittelfristig betrachtet, wäre das sogar gesund. Die Aktie war doch arg überhitzt gewesen.Aus fundamentaler Sicht gebe es zwei wesentliche Aspekte: Standard Lithium bringe mittlerweile, wie oben bereits erwähnt, eine Bewertung von knapp 1,5 Milliarden Euro auf die Waageschale und sei damit sicherlich kein Schnäppchen mehr. Doch die Anzahl von Lithiumprojekten, die auf absehbare Zeit in Produktion gebracht werden könnten, sei überschaubar. Deshalb dürfte der Übernahmehunger, den die Produzenten in den vergangenen Wochen entwickelt hätten, noch längst nicht abgeklungen sein. Der Lithiummarkt befinde sich in einem Defizit und dieses Defizit werde sich allen Prognosen zufolge noch über die kommenden Jahre erstrecken. Das bedeute freilich nicht, dass der Lithiumpreis ins Unendliche steigen werde. Auch hier werde es immer wieder zu Rücksetzern kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Standard Lithium-Aktie: