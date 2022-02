Börsenplätze Standard Lithium-Aktie:



Kurzprofil Standard Lithium Ltd.:



Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das in der Produktion von Lithium tätig ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration und Erschließung des Bristol Dry Lake Lithium-Projekts in der Mojave-Region im San Bernardino County, Kalifornien, USA. Das Unternehmen beginnt auch mit der Due-Diligence-Prüfung und der Ressourcenbewertung von mehr als 30.000 Acres an Solepachten in der Smackover-Formation im Süden von Arkansas (USA). (14.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Standard Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Standard Lithium Ltd. (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) unter die Lupe.Die Standard Lithium-Aktie gerate heute zum Wochenstart in Deutschland deutlich unter Druck. Der Titel knicke zwischenzeitlich zehn Prozent ein. Das liege zum einen am ohnehin schwachen Gesamtmarkt und auch schwachen Vorgaben von den Lithium-Werten aus Down Under. Zum anderen aber auch daran, dass es einige Sammelklagen in den USA gegen Standard Lithium gebe. Das alles hänge eng mit den Short-Attacken zusammen.Es seien gleich mehrere Anwaltskanzleien in den USA, die Druck machen würden und zu Sammelklagen gegen Standard Lithium aufrufen würden. So schreibe z.B. Jakubowitz Law aus New York, dass sie Anleger vertreten wolle, die die Aktie zwischen dem 19. Mai 2020 und 17. November 2021 gekauft hätten. "Einer eingereichten Klage zufolge hat Standard Lithium Ltd. im Wesentlichen falsche und/oder irreführende Erklärungen abgegeben und/oder nicht offengelegt, dass: (i) die Gewinnungseffizienz der LiSTR-Direktextraktions-Technologie zu hoch angesetzt war; (ii) dementsprechend der Prozentsatz der Lithiumgewinnung des Endprodukts des Unternehmens in der Demonstrationsanlage nicht so hoch sein würde, wie das Unternehmen den Anlegern gegenüber dargestellt hatte; und (iii) infolgedessen die öffentlichen Erklärungen des Unternehmens zu allen relevanten Zeitpunkten im Wesentlichen falsch und irreführend waren", schreibe die Anwaltskanzlei.In ein ähnliches Horn würden auch andere Kanzleien blasen, so zum Beispiel Robbins LLP oder auch Bragar Eagel & Squire PC ebenfalls aus New York. Die Argumentation sei praktisch immer die gleiche: Standard Lithium solle die Ergebnisse der Pilot-Anlage zu positiv dargestellt haben.Nach wie vor sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich bei der Anlage um eine Pilotanlage handle. Hier werde nach dem bestmöglichen Ergebnis gesucht, um das Ganze dann im großen Stil zu verwirklichen. Ob dies wirklich eine Klage rechtfertige, müssten wohl in der Tat Gerichte entscheiden. Aber so ungewöhnlich seien Sammelklagen nicht - viele würden einfach im Sande verlaufen.Dennoch: Die neuerlichen Aufrufe, sich den Sammelklagen anzuschließen würden natürlich die Anleger verunsichern. Und letztlich liegt es an den Gerichten, eine Entscheidung zu treffen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link