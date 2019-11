London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (12.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Das operative Einkommen habe sich in Q3 um rund 7% auf 3,98 (Vj.: 3,72) Mrd. USD verbessern können und habe damit rund 3% über dem Marktkonsens gelegen (3,85 Mrd. USD). Auf Kostenseite habe die Bank ihre Gesamtaufwendungen leicht auf 2,50 (Vj.: 2,51) Mrd. USD senken können. Das EBIT habe sich um rund 22% y/y auf 1,48 Mrd. USD verbessert. Eine höhere Risikovorsorge (279 (Vj.: 115) Mio. USD), deutlich gestiegene Restrukturierungskosten (123 (Vj.: 7) Mio. USD) sowie eine höhere steuerliche Belastung (333 (Vj.: 310) Mio. USD) seien ursächlich für das unterproportionale Wachstum des Konzernergebnisses um rund 3% auf 772 (Vj.: 752) Mio. USD gewesen. Auf Segmentebene sei ein Wachstum in allen Bereichen zu verzeichnen gewesen. Bei geographischer Betrachtung hätten besonders ASEAN & South Asia (op. Ergebnis: +13% y/y) und Europe & Americas (op. Ergebnis: +19% y/y) hervorgestochen. Standard Chartered habe die Guidance bis 2021 bestätigt.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Prognosen (EPS 2019e: 0,62 USD; EPS 2020e: 0,72 USD) und bewertet bei einem unveränderten Kursziel von 6,80 GBP die Standard Chartered-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link