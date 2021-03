Börse Stuttgart-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

5,76 EUR +1,77% (17.03.2021, 10:39)



London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

503,20 GBp +2,42% (17.03.2021, 14:11)



ISIN Standard Chartered-Aktie:

GB0004082847



WKN Standard Chartered-Aktie:

859123



Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STD



London Domestic Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

SCBFF



Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (17.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Das Q4-Zahlenwerk (testiert) habe unter den Analystenprognosen gelegen, sei jedoch im Vergleich zum Marktkonsens gemischt ausgefallen. Ursächlich dafür sei u.a. die deutliche Verschlechterung der Aufwands-Ertragsquote gewesen. Die Bilanzkennzahlen (per 31.12.2020) hätten nach Erachten des Analysten auf einem soliden bis guten Niveau gelegen.Die im Rahmen der Veröffentlichung ausgegebene Guidance für 2021 habe unter der Analystenschätzung gelegen, was vor allem an der prognostizierten Verschlechterung der Aufwands-Ertragsquote gelegen habe. Ursächlich dafür sei, dass die Bank für 2021 von stagnierenden Erträgen aber steigenden Aufwendungen (aufgrund von Investitionen) ausgehe. Erst für 2022 erwarte die Bank eine Rückkehr zum Wachstumskurs wie vor der Pandemie (Ertragswachstum: 5% bis 7%).Lennertz reduziere seine Prognosen (EPS 2021e: 0,46 (alt: 0,78) USD; DPS 2021e: 0,21 USD; EPS 2022e: 0,83 (alt: 0,93) USD; DPS 2022e: 0,26 USD) teilweise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Standard Chartered-Aktie: