London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

4,05 GBP -0,76% (20.05.2020, 13:49)



ISIN Standard Chartered-Aktie:

GB0004082847



WKN Standard Chartered-Aktie:

859123



Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STD



London Domestic Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

SCBFF



Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF) gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (20.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Das Zahlenwerk des ersten Quartals 2020 habe teilweise deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei die deutliche Verbesserung der Aufwands-Ertragsquote, welche den Effekten durch die Corona-Krise (u.a. Kreditabschreibungen) entgegengewirkt habe. Bereits im Vorfeld der Quartalszahlen habe Standard Chartered verkündet, dass die Dividende für das zweite Halbjahr 2019 sowie die Dividende für das erste Halbjahr 2020 ausgesetzt würden.Der Analyst werte diesen Schritt grundsätzlich positiv, da sich die Bank damit in der aktuellen Marktsituation einen Kapitalpuffer geschaffen habe, der weitere Investitionen ermögliche. Im Rahmen der Quartalszahlen habe die Bank keine Aussagen über den laufenden Dreijahresplan (Start: Geschäftsbericht 2018) gemacht. Der Analyst gehe davon aus, dass, aufgrund der aktuellen Marktsituation die Bank die Fristen zeitlich etwas verschieben werde, jedoch an den Zielen festhalte. Er lasse seine EPS-Prognosen (2020e: 0,61 USD; 2021e: 0,76 USD) vorerst unverändert, senke jedoch die DPS-Prognose für 2020 auf 0,21 (alt: 0,33) USD.Bei einem neuen Kursziel von 4,50 (alt: 3,50) GBP stuft Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, die Standard Chartered-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. (Analyse vom 20.05.2020)Börsenplätze Standard Chartered-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:4,467 EUR -3,42% (20.05.2020, 11:00)