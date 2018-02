London Stock Exchange-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:

GBP 8,31 +0,25% (27.02.2018, 13:23)



ISIN Standard Chartered-Aktie:

GB0004082847



WKN Standard Chartered-Aktie:

859123



Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STD



London Domestic Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

STAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Standard Chartered-Aktie:

SCBFF



Kurzprofil Standard Chartered Bank:



Standard Chartered Bank gelistet an der London Stock Exchange im FTSE 100, ist ein Finanzunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in London und Operationen in vielen Ländern, insbesondere in Asien und Afrika. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen nicht in Großbritannien, sondern in Hongkong, Südkorea, Indien und anderen Teilen Asiens. (27.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Standard Chartered-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie der Standard Chartered Bank (ISIN: GB0004082847, WKN: 859123, Ticker-Symbol: STD, London: STAN, Nasdaq OTC-Symbol: SCBFF).Das bereinigte EBT sei mit 1.091 (Vj.: 99) Mio. USD in H2/2017 moderat hinter der Analysten-Erwartung von 1.148 Mio. USD zurückgeblieben. Die operative Entwicklung sei in der zweiten Jahreshälfte solide ausgefallen. Dabei habe die Erlösdynamik in allen Segmenten, außer bei Corporate & Institutional Banking angezogen. Alles in allem hätten 2017 deutliche Fortschritte erzielt werden können. So sei bspw. die bereinigte Eigenkapitalrendite auf 3,5% (Vj.: 0,3%) gestiegen, liege damit jedoch immer noch deutlich hinter der bestätigten Mittelfrist-Zielsetzung von über 8%. Ferner sei erwartungsgemäß eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlung beschlossen worden. Der Kursanstieg der letzten Wochen und der damit einhergehende Anstieg des Bewertungsniveaus mit Blick auf die erwartete Eigenkapitalrendite sei jedoch nicht gerechtfertigt.Daher stuft Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Standard Chartered-Aktie bei gesenkten Prognosen und einem unveränderten Kursziel von 7,70 GBP von "halten" auf "verkaufen" herab. (Analyse vom 27.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Standard Chartered-Aktie:9,625 EUR +2,62% (27.02.2018, 12:24)