Kurzprofil Stamps.com Inc.:



Stamps.com (ISIN: US8528572006, WKN: A0BM1V, Ticker-Symbol: TAP1, NASDAQ-Symbol: STMP) ist ein Anbieter von internetbasierten Versand- und Versandlösungen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Versand- und Versandprodukte und -dienstleistungen unter den Marken Stamps.com, Endicia, ShipStation, ShipWorks und ShippingEasy an. Sie ist über das Segment Internet Mailing und Shipping Services tätig. Unter den Marken Stamps.com und Endicia nutzen die Kunden die Lösungen des United States Postal Service (USPS), um eine Reihe von Poststücken und Paketen über das USPS zu versenden.



Stamps.com bietet USPS Versand- und Versandservices, Multi-Carrier-Versandservices, Versand- und Versandservices, Markenversicherungen und internationale Versandlösungen. Das Unternehmen bietet unter den Markennamen PhotoStamps und PictureItPostage maßgeschneiderte Portoarten an. (09.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stamps.com-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Dr. Dennis Riedl von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Stamps.com (ISIN: US8528572006, WKN: A0BM1V, Ticker-Symbol: TAP1, NASDAQ-Symbol: STMP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer Amazon-Kunde sei, habe mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal Artikel eines externen Verkäufers auf der Amazon-Plattform erworben. Dort tummele sich eine stetig wachsende Zahl an Kleinunternehmern rund um den Globus, mit Angeboten in diversen Nischenmärkten. Für den Versand der Artikel böten spezialisierte Versandservices Hilfe. Und genau kämen die Angebote des hierzulande nahezu völlig unbekannten Unternehmens Stamps.com ins Spiel.Als eines der ersten Unternehmen sei Stamps als Versandservice-Anbieter für kleinere Unternehmen aktiv. Aufgrund des starken Branchenwachstums eigentlich ein lukratives Geschäft. Doch die jüngere Vergangenheit sei extrem ungemütlich gewesen: Hier stehe nach verstärkter Konkurrenz und sinkenden Margen eine Branchenkonsolidierung bevor. Das habe die Stamps-Aktie von Kursen weit über 200 US-Dollar in der Spitze auf 35 Dollar abstürzen lassen. Die Gretchen-Frage: Drohe Stamps im Wettbewerb aufgerieben zu werden?Seit einem halben Jahr laufe jedoch das Comeback. Das Unternehmen lege kontinuierlich gute Zahlen vor und bleibe profitabel. Zuletzt seien die Markterwartungen im November deutlich getoppt worden. Zudem verstärke Stamps seine Position aggressiv durch Übernahmen (zuletzt Shipstation, Shipworks, Endicia, MetaPack und Shipping Easy) und setze auf neue Kooperationen wie jüngst vermeldet mit UPS.Wer investiert, sollte die Stamps.com-Aktie daher engmaschig verfolgen, so Dr. Dennis Riedl von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Stamps.com-Aktie: