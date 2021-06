Aufgrund der schrittweisen Lockerung der Reisebeschränkungen seien die Buchungen bei der Lufthansa Group (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) deutlich angestiegen. Im Vergleich zum durchschnittlichen wöchentlichen Buchungseingang im März und April 2021 hätten sich die Neubuchungen im Mai und Anfang Juni mehr als verdoppelt. Dieser positive Trend unterstütze die Erwartung des Konzerns, im Gesamtjahr 2021 durchschnittlich ca. 40% des Kapazitätsniveaus von 2019 zu erreichen.



Die Airline habe sich neue Mittelfristziele gesetzt und wolle bis 2024 (im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019) Bruttoeinsparungen von ca. 3,5 Mrd. EUR erreichen. Zudem strebe Lufthansa bis 2024 eine adjusted EBIT-Marge von mindestens 8% an. Außerdem habe der Konzern bekannt gegeben, zur Vorbereitung einer möglichen Kapitalerhöhung vier Banken mandatiert zu haben. "Vorstand und Aufsichtsrat haben noch keine Entscheidung über Umfang und Zeitpunkt einer möglichen Kapitalerhöhung getroffen", habe es aber geheißen.



Das Geschäft von H&M (ISIN SE0000106270/ WKN 872318) ziehe wieder an. In Q2 hätten sich die Erlöse um 62% auf 46,5 Mrd. SEK verbessert, habe der schwedische Modeeinzelhändler mitgeteilt. Im Vergleich zu Q2/2019, also vor Corona, habe der Umsatz um knapp ein Fünftel niedriger gelegen.



Sulzer (ISIN CH0038388911/ WKN A0NJPK) strebe nach der geplanten Abspaltung der Sparte medmix mittelfristig eine operative Gewinnmarge (EBITDA) zwischen 10 und 11% (2021: rund 9%) an. Das Umsatzwachstum des neu ausgerichteten Schweizer Konzerns solle künftig währungs- und akquisitionsbereinigt bei 4 bis 5% liegen. Sulzer wolle das Medizintechnikgeschäft medmix im Herbst an die Börse bringen.



Am Tag vor der FED-Entscheidung habe es beim Euro kaum Bewegung gegeben.



Die Ölpreise hätten ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Beim Gold habe es auch am Dienstag wenig Glanz gegeben. (16.06.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie am Vortag ging es am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag uneinheitlich zu, so die Analysten der Nord LB.Diesmal habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, +0,36%) leichte Kursgewinne erzielen können, während MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741, -0,12%) und TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327, -0,15%) marginale Verluste verzeichnet hätten. Stahlwerte seien im Einklang mit sinkenden Metallpreisen gefallen: So hätten thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) 7,44% eingebüßt, Klöckner & Co. (ISIN DE000KC01000/ WKN KC0100) hätten 4,98% verloren.Die Anleger an den US-Börsen seien nicht bereit gewesen, sich vor der FED-Entscheidung aus dem Fenster zu lehnen. Die Indices seien mit negativen Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um -0,27%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um -0,20% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um -0,71% gesunken.