Linz (www.aktiencheck.de) - Anfang Februar 2018 notierte EUR/JPY (ISIN: EU0009652627, WKN: 965262) bei Höchstständen bis 137,50, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Dies seien Werte, wie man sie zuletzt im Oktober 2015 gesehen habe. Aktuell notiere EUR/JPY wieder im Bereich knapp unter 132,00. Anscheinend werde der Japanische Yen wieder als sicherer Währungshafen angesehen. Die Frage sei nur, ob diese Yen-Stärke nachhaltig sei? Sollte Amerikas Inflation schneller anziehen, könnten eventuell raschere Zinsanhebungen in der USA die derzeit gute weltweite Konjunktur vielleicht nicht gleich abwürgen, aber zumindest zu einer Verlangsamung führen. Und weil Japan von seinem Inflationsziel von 2% noch weit entfernt sei - aktuell stehe man bei 0,5% - könnte das den Yen schnell wieder schwächer werden lassen. Charttechnisch würden die nächsten markanten Unterstützungen in den Bereichen 128,00 und 125,50 liegen. (27.02.2018/ac/a/m)





