Kurzprofil Stabilus S.A.:



Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Stabilus einen Umsatz von 962,6 Mio. Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. (15.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Stabilus: Kurserholung setzt sich fort - AktienanalyseWie viele andere Aktien haben auch die Papiere des Autozulieferers Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) in den vergangenen Monaten deutlich an Wert gewonnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zuletzt sei dem Titel sogar der Sprung zurück über die 50-Euro-Marke gelungen. Für den entscheidenden Schub hätten überraschend starke Vorab-Zahlen zum Geschäftsjahr 2019/20 gesorgt. Wie Stabilus mitgeteilt habe, habe der Umsatz in den zwölf Monaten bis Ende September bei 822 Mio. Euro gelegen. Das seien zwar knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Noch im August habe das Unternehmen allerdings lediglich rund 800 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Auch die bereinigte EBIT-Marge fiel mit 11,7 Prozent klar besser aus als die prognostizierten rund elf Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 41/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link