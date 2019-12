In Europa seien diverse Inflationsdaten am Mittwoch sowie der britische Arbeitsmarktbericht am Mittwoch neben der Sitzung der Bank of England am Donnerstag die Highlights. Am selben Tag tage auch noch die Bank of Japan. Und bereits am Montag würden in China die Novemberzahlen für den Einzelhandel und die Industrie publiziert.



München (www.aktiencheck.de) - In der Vorweihnachtswoche sind die Handelsvolumina üblicherweise schon rückläufig, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Trotzdem werde es noch einmal spannend für Börsianer: "Eine Reihe von Sentimentdaten werden für einen echten Stimmungs-Check zum Jahresende sorgen", habe Greil gesagt. Er rechne dabei mit anhaltenden Stabilisierungstendenzen - und zwar sowohl auf der Unternehmens- wie auch auf der Verbraucherseite. "Nachdem das Jahr bis in den Herbst hinein von schwächeren Konjunkturtrends geprägt war, ist diese Stabilisierung eine gute Basis für eine Erholung im neuen Jahr", meine Greil - und weiter: "Bessere Gewinnaussichten der Unternehmen versprechen auch verbesserte Perspektiven für die Aktienmärkte im Jahr 2020."Los gehe es kommende Woche am Montag mit den vorläufigen Dezember-Einkaufsmanagerindices für die Eurozone inklusive Deutschlands, die USA und Japan. Am Donnerstag werde zudem das ifo-Geschäftsklima publiziert. Auf Verbraucherseite seien die wichtigsten Veröffentlichungen am Freitag das GfK-Konsumklima sowohl in Deutschland wie Großbritannien, das Verbrauchervertrauen in der Eurozone sowie das finale Michigan-Konsumentenvertrauen in den USA.