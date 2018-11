Hamburg (www.aktiencheck.de) - Abgesehen von den belastenden Dauerthemen Handelskrieg, Italien-Haushalt und Brexit werden in dieser Woche einige wichtige volkswirtschaftliche Daten für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.



Da der robuste Konsum zuletzt auch in Deutschland zunehmend zum Wachstum beigetragen habe, würden Marktteilnehmer besonders auf den GfK-Konsumklima-Index achten. Die Verbraucherstimmung sei weiterhin positiv und es werde ein unverändert hohes Niveau von 10,5 Punkten erwartet. Für die deutsche Arbeitslosenquote rechnen würden mit dem niedrigen Vormonatswert von unter fünf Prozent Analysten. Zudem würden in Deutschland und einigen Staaten der Eurozone die aktuellen Verbraucherpreisindices veröffentlicht. Angesichts der seit Anfang Oktober stark gefallenen Rohölpreise sei mit einer geringeren Preissteigerung im Vergleich zum Vormonatswert zu rechnen. Der Konsum dürfte die wirtschaftliche Dynamik somit vorerst weiter stützen - zumal das Weihnachtsgeschäft unmittelbar bevorstehe. (27.11.2018/ac/a/m)



