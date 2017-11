Hingegen fehlten vor allem in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Teilen von Hessen betriebliche Ausbildungsangebote. "Rechnerisch kamen hier auf 100 gemeldete Ausbildungsstellen 142 gemeldete Bewerber", bilanzierte Becker.



Ausbildungsvertrag hängt auch vom Wunschberuf ab



Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz hingen nicht nur vom Ort, sondern auch vom Berufswunsch ab. Sehr gute Aussichten hatten Bewerber in der Hotellerie und Gastronomie. Mehr Lehrstellen als Interessenten gab es auch in der Orthopädie- und Rehatechnik sowie in vielen Handwerks- und Bauberufen. Vor allem Fleischereien und Bäckereien hatten es schwer, Nachwuchs zu finden. Gleiches galt für Ausbildungsbetriebe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.



Im Gegensatz dazu gab es zu wenige Ausbildungsstellen in Tischlereien, in der Informatik, Kraftfahrzeugtechnik oder in Büro- und Verwaltungsberufen. Mehr Ausbildungsplätze nachgefragt als angeboten wurden ebenfalls in der medizinischen und zahnmedizinischen Fachassistenz. Zudem hatten Ausbildungsbewerber in der Tierpflege oder künstlerisch-kreativen Berufen wie Mediengestaltung vergleichsweise geringe Erfolgsaussichten.

Hinzu erschwerten qualifikatorische Ungleichgewichte den Marktausgleich, so Becker.



"Neben dem Beruf oder der Region spielen auch Aspekte wie Schulnoten, soziale Kompetenz und auch die Art und Weise des Schulabschlusses eine bedeutende Rolle." So könnten Schulabgänger mit Realschulabschluss oder Abitur aus mehr Ausbildungsstellen wählen als diejenigen mit Hauptschulabschluss.



Nachvermittlung nutzen



In der Folge blieben zu Beginn des Ausbildungsjahres mehr Lehrstellen unbesetzt und Bewerber ohne Ausbildungsvertrag als im Jahr zuvor. Ende September 2017 waren es 48.900 Stellen - ein Plus von 5.500. Dem gegenüber standen 23.700 Bewerberinnen und Bewerber, die nicht vermittelt werden konnten. Das sind 3.200 Ausbildungsplatzsuchende mehr als im Vorjahr.



Eine Ausbildungsstelle finden konnte jeder zweite gemeldete Bewerber. Das sei eine ähnliche Größenordnung wie im Ausbildungsjahr 2015/2016, so Becker. Dabei besonders erfreulich: Knapp 10.000 Flüchtlinge seien in Ausbildung gekommen - dreimal so viele wie im Vorjahr.



Für eine Alternative - wie einen weiteren Schulbesuch oder eine Einstiegsqualifizierung - haben sich 21 Prozent der Bewerber entschieden. Sieben Prozent der Bewerber haben eine Arbeit aufgenommen. Vier Prozent blieben unversorgt.



Bewerber und Betriebe sollten Alternativen erwägen



Um hier voranzukommen, sei Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten notwendig, lautete Beckers Fazit. "Wenn Bewerber auch Alternativen jenseits ihres Traumberufes in Erwägung ziehen und Betriebe sich hinsichtlich nicht ganz so guter Kandidaten offen zeigen, bin ich optimistisch, dass in der Nachvermittlungszeit noch Ausbildungsstellen zustande kommen." (08.11.2017/ac/a/m)





