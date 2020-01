"Neben Griechenland sehen wir vor allem in Italien besonders großes Potenzial zur effizienteren Steuererhebung im Vergleich der Mitgliedsstaaten", sage Bernhard Bartels, Senior Analyst bei Scope. "Grundsätzlich werden enge gesetzliche Grenzen für Bargeldgeschäfte und elektronische Steuerabrechnungssysteme durch den digitalen Wandel erleichtert und könnten die Steuervermeidung künftig stärker eingrenzen", so Bartels.



"Auch in Ländern wie Spanien und Frankreich könnten die Steuereinnahmen durch den Wegfall von Ausnahmetatbeständen oder reduzierte Steuersätzen deutlich erhöht werden", sage Bartels. "Vergünstigte Steuersätze haben zwar oft verteilungspolitische Gründe wie bei Lebensmitteln, werden aber auch auf Druck von einzelnen Interessengruppen gewährt," so Bartels.



Für Griechenland und andere hoch verschuldete Staaten sei die Verbesserung der Einnahmeseite besonders wichtig, da sie nach den Konsolidierungserfordernissen im Zuge der Finanzkrise wenig Spielraum für weitere Ausgabenkürzungen hätten.



"Mehrwertsteuerreformen helfen nicht nur bei der Konsolidierung von Staatsfinanzen, sondern wirken bei einheitlichen Sätzen weniger verzerrend auf die Wirtschaftstätigkeit und sind folglich relativ wachstumsfreundlich im Vergleich zu anderen Steuerarten", sage Branz.



"In Ländern wie Griechenland oder Italien könnte auch eine Reduzierung der hohen Standardsätze sinnvoll sein, um die Steuerdisziplin zu stärken, während Frankreich und Belgien von einer Verschiebung ihrer Steuerlast von der Einkommensteuer zur Mehrwertsteuer profitieren sollten", so Branz. (21.01.2020/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat Daten der Europäischen Kommission zur Effektivität von Mehrwertsteuersystemen in den Mitgliedsländern der Eurozone ausgewertet, so die Experten von Scope Ratings.Das Ergebnis der Studie: Insbesondere hochverschuldete Länder würden das vorhandene Steuerpotenzial bei der Mehrwertsteuer nicht ausreichend nutzen, um ihre Einnahmenbasis zu stärken und notwendige Überschüsse zu erwirtschaften."Griechenland weist das größte Einnahmenpotential auf", sage Giulia Branz, Analystin bei Scope. "Durch Beseitigung sämtlicher Ineffizienzen und Abschaffung von Ausnahmetatbeständen könnten die Griechen bis zu 7,8% des BIP an zusätzlichen Steuereinnahmen generieren." Auf der anderen Seite stehe Estland mit einem Steuerpotenzial von lediglich 1,3% des BIP. Zum Vergleich: Für Deutschland beziffere die Europäische Kommissionen das zusätzliche Steuerpotenzial auf 2,4%. "Die großen Unterschiede zeigen, dass Staaten durchaus voneinander lernen können, wenn es um effektive Steuererhebung geht", so Branz.