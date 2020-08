Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

134,26 EUR +2,44% (31.08.2020, 16:18)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

159,635 USD +2,38% (31.08.2020, 16:11)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (31.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Seit dem Krisentief im März habe sich das Papier des Payment-Spezialisten in der Spitze etwa verfünffacht und in der Vorwoche bei 161,54 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Doch selbst von diesem Niveau aus sehe Analyst Dan Dolev von Mizuho Securities noch knapp 40 Prozent Aufwärtspotenzial. Der Analyst habe ein Kursziel von 225 Dollar ausgerufen und sei damit so bullish wie sonst keiner der von Bloomberg befragten Analysten.Auch DER AKTIONÄR traue Square mittel- und langfristig noch jede Menge Wachstum zu.Engagierte Anleger können daher dabei bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Spekulative Neueinsteiger sollten kleinere Rücksetzer von den aktuellen Höchstständen abwarten. (Analyse vom 31.08.2020)