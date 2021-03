Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Deutschland Square-Aktie:

SQ3



NYSE-Ticker-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (02.03.2021/ac/a/n)



Die Square-Aktie habe einen starken Kurssprung nach oben gemacht. Nachdem das US-Finanzdienstleistungsunternehmen heute bestätigt habe, dass es noch diese Woche das Bankgeschäft aufnehmen werde, habe der Titel kräftig zugelegt.Die neue Bank von Square werde FDIC-versicherte Einlagenkonten und Kredite für kleine Firmen anbieten, die das Unternehmen in der Vergangenheit für die Zahlungsabwicklung genutzt hätten. Square Financial Services werde sich zunächst auf das Angebot von Geschäftskrediten und Einlagenprodukten konzentrieren, habe Square am Montagnachmittag mitgeteilt. Vor dem Start seien die Kredite von Square Capital über eine Partnerschaft mit der Celtic Bank vergeben worden.Square habe seit mehr als vier Jahren an der Einführung einer Bank gearbeitet und nun sei es so weit. Mutige Neueinsteiger könnten den aktuellen Rebound daher nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und auf eine Fortsetzung der Rally setzen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)