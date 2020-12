Für den AKTIONÄR zählt Square mit diesen Aussichten zu den Favoriten für das Jahr 2021, so der Experte Nikolas Kessler. (Analyse vom 23.12.2020)



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (23.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Als Amazon vor 23 Jahren an die Börse gekommen sei, habe die Bewertung teuer gewirkt - für einen Buchhändler. Doch seitdem habe sich das Unternehmen zu einem Einzelhandels-, Cloud-, Hardware- und Entertainment-Konzern mit sensationellen Wachstumsraten entwickelt. Auf einem ähnlichen Weg könnte sich der Zahlungsdienstleister Square heute befinden.Gegründet im Jahr 2009 von Twitter-Chef Jack Dorsey als Hard- und Software-Anbieter für die Zahlungsabwicklung kleiner Unternehmen habe Square das Angebotsportfolio in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Neben dem ursprünglichen Händlergeschäft habe Square die Finanz-App Cash aufgebaut, die vor allem in diesem Jahr spektakuläre Zuwächse bei Nutzerzahl und Umsatz verzeichnet habe.Trotz der starken Entwicklung in den vergangenen Monaten sehe sich das Unternehmen noch ganz am Anfang der Entwicklung. Square durchdringe erst drei Prozent der beiden Schlüsselmärkte - dem Händler-Ökosystem und den Peer-to-Peer-Zahlungen, habe Finanzchefin Amrita Ahuja im Gespräch mit "Barron's" gesagt.Nach ihren Worten befinde sich Square in der ersten Phase eines dreistufigen Wachstumsplans. Dabei gehe es darum, die beiden Unternehmensteile parallel zu verstärken und zu vergrößern. Im zweiten Schritt liege der Fokus auf Cross-Selling und im dritten auf einer Kombination der beiden Sparten.Obwohl die Corona-Pandemie das Händlergeschäft in diesem Jahr etwas ausgebremst habe, dürften die Umsätze um fast 40 Prozent auf 12,7 Mrd. Dollar wachsen. Die Gewinne würden im Vergleich dazu noch schmal ausfallen - seien aber ebenfalls schnell gestiegen.Mit einem Kurszuwachs von 286 Prozent seit Jahresanfang samt neuem Allzeithoch am Dienstag gehöre die Square-Aktie zu den großen Gewinnern des Jahres 2020. Mit einem 2021er-KGV im Bereich von 200 sei die Bewertung sportlich, doch so bullenstarke Wachstumsaussichten wie bei Square gebe es äußerst selten zum Schnäppchenpreis.Das bestehende Geschäft mit der Zahlungsabwicklung für Händler und der Cash-App dürfte auch im neuen Jahr brummen und durch neue Dienste und Services sogar ausgebaut werden. Zudem könnte eine internationale Expansion für zusätzliche Wachstumsimpulse sorgen.