Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (05.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Square-Anleger hätten bereits am Montag die Übernahme von Afterpay mit einem Kursplus von mehr als zehn Prozent gefeiert. Am Donnerstag gehe die Party weiter, nachdem Square-CFO Amrita Ahuja in einem Radiointerview mit dem australischen Sender ABC, das aufgrund seines kursrelevanten Inhalts in einem SEC-Filing transkribiert worden sei, die "herausragenden Wachstumsaussichten" des Zukaufs lobe.Der noch junge "Buy now, pay later"-Markt sei erst zu zwei Prozent erschlossen, doch er wachse laut Ahuja rasant. "Es geht schnell und wir glauben, dass es eine Reihe von wichtigen Trends gibt", so die Finanzchefin von Square. "Wir sehen, dass sich die Verbraucher weg von herkömmlichen Kreditkarten bewegen. Wir sehen, wie Millennials und Gen Z ihre Art ändern, wie sie Geld ausgeben und dass sie transparente Kredite bevorzugen."Afterpay solle dabei auf beiden Seiten des Square-Geschäfts zum Einsatz kommen und voll integriert werden. Die Millionen von Verkäufer, die auf Square setzen würden und hauptsächlich in den USA ansässig seien, sollten Afterpay helfen, sein "herausragendes Wachstum" beizubehalten. "Und auf Verbraucherseite kann Afterpay in Cash App mit seinen 70 Millionen aktiven Nutzern pro Jahr integriert werden, um eine noch stärkere gemeinsame Handelsplattform zu schaffen", schildere Ahuja.DER AKTIONÄR ist von den Wachstumsaussichten von Square weiterhin begeistert und bleibt bei seiner Kaufempfehlung für spekulative Neueinsteiger, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link