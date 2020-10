Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

144,82 EUR +0,96% (02.10.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

169,61 USD +0,66% (02.10.2020, 22:10)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (04.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Das Papier des US-Payment-Spezialisten habe sich seit dem Corona-Crash in der Spitze mehr als verfünffacht. Den Gewinnmitnahmen im September habe sich die Square-Aktie zwar nicht gänzlich entziehen können. Nach einem rund 20%-igen Abschlag sei es in den letzten Tagen allerdings wieder steil nach oben gegangen.Die September-Verluste habe die Square-Aktie dabei mittlerweile komplett aufgeholt und am Freitag trotz anfänglicher Verluste am Gesamtmarkt das Allzeithoch von Anfang September bei 169,70 USD ins Visier genommen. Rund eine Stunde nach US-Handelsstart habe sie mit einem Sprung bis auf 171,24 USD sogar einen neuen Höchststand erreicht. Der Ausbruch habe sich zunächst aber nicht als nachhaltig erwiesen. Die Square-Aktie ringe derzeit mit dem September-Hoch.Die Square-Aktie sei gut gelaufen und mit einem 2021er-KGV von 129 sicher kein Schnäppchen. Mit Blick auf das Chartbild und operative Wachstumstrends rechne "Der Aktionär" allerdings mit einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung samt neuer Rekordstände. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger könnten kleinere Rücksetzer vom Allzeithoch zum Kauf nutzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2020)Börsenplätze Square-Aktie: