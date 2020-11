Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol Deutschland: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (09.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol Deutschland: SQ3, NYSE-Ticker-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahlen und neue Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus würden an der Börse am Montag für Jubelstimmung sorgen. Aktien von Unternehmen, die bislang als Corona-Profiteure gegolten hätten, müssten dagegen Federn lassen - darunter auch die Papiere von PayPal und Square.Der Zahlungsabwickler Square und der Online-Bezahldienst PayPal würden zweifelsohne zu den Gewinnern der Corona-Pandemie zählen: Die Angst vor Ansteckung mit dem Virus habe den Trend hin zum bargeldlosen und mobilen Bezahlen massiv beschleunigt und in Verbindung mit vorübergehenden Schließungen im stationären Einzelhandel zu einer regelrechten Sonderkonjunktur im Online-Handel gesorgt.Den beiden Payment-Spezialisten habe das nicht nur kräftige Zuwächse im operativen Geschäft beschert, sondern auch kräftige Kursgewinne samt neuen Höchstständen. Einen Teil davon müssten sie am Montag wieder abgeben: Mit Verlusten von bis zu sechs Prozent würden PayPal und Square zu den Verlierern im insgesamt bullenstarken Gesamtmarkt zählen.Der Grund: Die Investoren würden nun Kasse bei den Corona-Profiteuren machen und stattdessen auf eine Erholung bei jenen Werten spekulieren, die während der Pandemie stark gelitten hätten. Speziell bei Square würden aber auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen, denn die Aktie des Payment-Unternehmens sei am Freitag um bis zu 13 Prozent nach oben geschossen und habe bei 201,33 Dollar einen neuen Höchststand erreicht. Zuvor habe Square starke Q3-Zahlen präsentiert und die Erwartungen der Wall Street-Experten weit übertroffen.Selbst wenn Corona dank einem Impfstoff irgendwann vorbei sein sollte, rechne "Der Aktionär" bei PayPal und Square im schlimmsten Fall mit einer Rückkehr der Wachstumsraten auf das Vorkrisen-Niveau - und auch die hätten sich bislang mehr als sehen lassen können. Investierte Anleger sollten sich daher nicht von kurzfristigen Schwankungen aus der Ruhe bringen lassen.Für Neueinsteiger kann die Konsolidierung sogar eine Einstiegschance bieten, sobald sich die Lage im Chart wieder stabilisiert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Square-Aktie. (Analyse vom 09.11.2020)