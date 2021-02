Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (24.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Der Payment-Spezialist habe am Dienstag nach US-Börsenschluss Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 gemeldet. Beim Gewinn habe der US-Konzern die Anleger nicht überzeugen können und auch das schwache Marktumfeld belaste weiterhin. Heute stehe die Square-Aktie bereits deutlich im Minus.Noch in der vergangenen Woche sei das Papier weiter nach oben gestürmt und habe am 16. Februar ein neues Allzeithoch bei 283,19 USD markiert. Da der Wert allerdings sehr überkauft gewesen sei, habe er infolge bis Dienstag an die Unterstützung am Januar-Hoch bei 246,49 USD zurückgesetzt.Neben dem branchenweiten Abverkauf würden nun seit gestern auch die schwachen Geschäftszahlen für fallende Kurse sorgen. Die Square-Aktie habe zwischenzeitlich die enorm wichtige 50-Tage-Linie bei 234,88 USD unterschritten, die als Unterstützung fungiere. Sollte der Kurs nachhaltig unter diese Marke fallen, sei mit Rücksetzern bis an die 100-Tage-Linie bei 210,73 USD zu rechnen. Könne die Unterstützung aber standhalten, sei ein Rebound bis an den Widerstand am Zwischenhoch bei 264,27 USD und danach bis an das Rekordhoch wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Square-Aktie: