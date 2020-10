Tradegate-Aktienkurs Square-Aktie:

152,52 EUR +5,32% (05.10.2020, 18:36)



NYSE-Aktienkurs Square-Aktie:

179,49 USD +5,83% (05.10.2020, 18:22)



ISIN Square-Aktie:

US8522341036



WKN Square-Aktie:

A143D6



Ticker-Symbol Square-Aktie Deutschland:

SQ3



NYSE-Symbol Square-Aktie:

SQ



Kurzprofil Square Inc.:



Square (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein alternativer Payment-Processing-Provider aus den USA. Die Tools des Unternehmens ermöglichen es den Kunden, Kartenzahlungen über mobile Geräte zu akzeptieren. Dabei profitieren insbesondere Kleinbetriebe wie Taxifahrer oder Restaurantbetreiber von dem Kreditkartenleser, der einfach an iPhones oder iPads angesteckt werden kann. Ferner bietet Square Software für Lohnabrechnung und Buchhaltung, elektronische Rechnungsbelege und einen Rückbuchungsschutz. Die Bezahlmethode von Square ist in den USA, Kanada, Japan, Australien, Irland und Großbritannien verbreitet. (05.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Square-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Square Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Breits am Freitag habe die Square-Aktie dem schwächelnden Gesamtmarkt getrotzt und ein neues Allzeithoch markiert. Zwar habe sie dieses Niveau zunächst nicht halten können und im Tageverlauf einen Teil der Gewinne abgeben müssen. Am heutigen Montag setze sich die Aufwärtsbewegung aber dafür mit Macht fort.Der Kurs springe um rund fünf Prozent nach oben und markiere bei 178,29 Dollar ein neues Allzeithoch. Unterstützung komme dabei von der freundlichen Stimmung an der Wall Street, denn fundamentale Nachrichten gebe es zunächst nicht.Das aktuelle Kursziel des "Aktionär" bei 150 Euro sei am Montag erreicht worden. Die operativen Aussichten und das Chartbild würden sich jedoch unverändert stark präsentieren, weshalb Anleger derzeit kein Stück aus der Hand geben sollten. Stattdessen ziehen wir den Stopp auf 115 Euro nach und lassen die Gewinne laufen, Neueinesteiger warten auf kleinere Rücksetzer von den aktuellen Höchstständen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zu der Square-Aktie. (Analyse vom 05.10.2020)Börsenplätze Square-Aktie: