Die Minenaktien würden nach Ansicht von Grosskopf auch bei einem Goldpreis unter 1.700 USD extrem attraktiv aussehen. Obwohl Bergbauaktien seit Jahresbeginn stark gefallen seien, würden sie derzeit auf einem Niveau gehandelt, das einen "echten" Wert für Investoren biete, insbesondere im Vergleich zum überhitzten allgemeinen Aktienmarkt, habe Grosskopf gesagt. Selbst bei einem niedrigeren Goldpreis würden die Unternehmen noch einen starken Cashflow erwirtschaften.



Gold selbst werde seiner Ansicht nach durch langfristige Fundamentaldaten getrieben, auch wenn kurzfristig der Trend nach unten zeige. Angesichts der steigenden Anleiherenditen und des steigenden US-Dollars sei er nicht nicht überrascht sei, dass der Goldpreis zu kämpfen habe und unter 1.700 USD pro Unze falle. Er habe allerdings auch gsagt, dass er die aktuelle Preisaktion als eine überverkaufte, gesunde kurzfristige Korrektur ansehe. Anstatt sich auf die kurzfristige Volatilität zu konzentrieren, habe Grosskopf gesagt, dass Anleger sich auf die langfristigen Fundamentaldaten konzentrieren sollten. Die Bedingungen, die den Goldpreis auf ein Allzeithoch von über 2.000 USD je Unze getrieben hätten, seien nicht verschwunden. Die Gefahr einer weiteren Abwertung der Währungen und der Inflation sei nur noch größer geworden, da die Regierungen und Zentralbanken weiterhin Liquidität in die Finanzmärkte pumpen würden.



"Die gut geführten Produzenten sind im Moment ein Kauf", sage Grosskopf. Dem stimme "Der Aktionär" zu. Die Minenaktien seien in einer Übertreibungsphase nach unten. Aus fundamentaler Sicht seien diese Niveaus schwer nachvollziehbar. Der Markt dürfte in der nächsten Aufwärtsbewegung diese niedrigen Bewertungen wieder ausgleichen. (09.03.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis zeigt am Dienstagvormittag weiter Stärke, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Edelmetall könne zur Stunde die 1.700-USD-Marke zurückerobern. Auch Silber ziehet an und setze sich weiter von der kritischen Unterstützung von 25 USD nach oben ab. Derweil laufe in Kanada die größte Messe für Gold und Minen. Am Rande äußere sich Peter Grosskopf, CEO von Sprott, im Gespräch mit dem Internetportal kitco.com über die Aussichten für Gold und Minen.