NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

USD 147,01 -1,67% (18.06.2019, 22:02)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (19.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Spotify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) charttechnisch unter die Lupe.Nach der dynamischen Rally von Dezember bis Ende Februar habe sich die Spotify-Aktie in den letzten Monaten eine Verschnaufpause gegönnt. Aus charttechnischer Sicht habe sich diese in Form einer klassischen Korrekturflagge vollzogen, welche nun mit dem Sprung über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 139,24 USD) nach oben aufgelöst worden sei. Der beschriebene Ausbruch werde durch den MACD bestätigt. Der Trendfolger habe Anfang Juni ein neues Einstiegssignal generiert und reduziere somit das Risiko eines "false breaks". Übergeordnet gewinne damit das Szenario einer tragfähigen Bodenbildung an Konturen. Zumindest lasse das abgeschlossene Konsolidierungsmuster dank des rechnerischen Kursziels von rund 170 USD auf ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 153,44 USD hoffen. Gelinge der diskutierte Befreiungsschlag, wäre auch die längerfristige untere Umkehr abgeschlossen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr in die angeführte Korrekturflagge (obere Begrenzung akt. bei 139,24 USD) zurückzufallen. Ein Stopp auf dieser Basis gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Spotify-Aktie:131,00 EUR -1,87% (19.06.2019, 09:05)Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:131,00 EUR -0,38% (19.06.2019, 09:26)