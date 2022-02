Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (03.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Umsätze von Spotify seien im abgelaufenen Quartal 24 Prozent auf 2,69 Milliarden Euro geklettert (erwartet 2,65 Milliarden Euro) und die Premium-Umsätze mit den Abonnenten seien um 22 Prozent auf 2,30 Milliarden Euro geklettert (erwartet 2,28 Milliarden Euro). Das Umsatzwachstum habe also nicht nur die Analystenschätzungen übertreffen können, sondern falle erneut deutlich stärker aus als in den Jahren 2019 und 2020.Die Verluste je Aktie in Höhe von -0,21 Euro seien zudem geringer gewesen als befürchtet und eine klare Verbesserung gegenüber den -0,66 Euro aus dem Vorjahresquartal.Der Anstieg der monatlich aktiven Nutzer habe im Q4 mit einem Plus von 18 Prozent auf 406 Millionen zwar nicht beeindrucken können, aber am oberen Ende der Firmenprognose gelegen und damit den Erwartungen der Analysten entsprochen. Soweit - sehr gut!Sorgen habe dann aber der Ausblick für das laufende Quartal bereitet. Im Q1 rechne das Spotify-Management nur mit 418 Millionen monatlich aktiven Nutzern, was einem Anstieg von nur 17 Prozent entsprechen würde. Analysten hätten mit 422 Millionen gerechnet. Die Umsatzprognose von 2,6 Milliarden Euro habe dagegen den Erwartungen entsprochen.Die Diskrepanz zwischen Firmenprognose und Analystenschätzung von vier Millionen Nutzern sei für sich alleine gesehen aber nicht für den massiven Kurseinbruch verantwortlich. Vielmehr dürfte die Entscheidung, künftig keine Jahresprognose zu kommunizieren, sowie die durch Joe Rogan ausgelösten Boykotte und Diskussionen für zusätzlichen Zündstoff gesorgt haben.Auch die Aussagen des Spotify-Finanzchefs Paul Vogel hätten die Anleger beruhigt. Mit hohen Content-Investitionen bremse man sich zwar aktuell bei der Margenentwicklung selbst aus. Die Umsätze pro gehörter Stunde würden jedoch schneller steigen als die Kosten pro gehörter Stunde. "Sicherlich könnten wir jetzt in den Erntemodus schalten und kurzfristig die Margen nach oben treiben. Angesichts der positiven Trends bleiben wir aber überzeugt, dass sich die heutigen Investitionen auszahlen und langfristig zu noch höheren Margen führen werden", so Vogel.Die Entscheidung der großen Diskussion zwischen den Spotify-Bullen und -Bären, ob der Konzern jemals profitabel wirtschaften könne, müsse damit erneut nach hinten verschoben werden. Ein schwächer als erwartetes Nutzerwachstum - egal aus welchen Gründen - spiele jedenfalls den Bären in die Hände.Die Aktie von Spotify sei aktuell keine Empfehlung des "Aktionär", aufgrund spannender Langfrist-Trends sollten sich Anleger die Streaming-Aktie jedoch auf die Watchlist legen. Denn der rasant wachsende Marktführer wird immer attraktiver, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Spotify-Aktie. (Analyse vom 03.02.2022)