Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

128,38 EUR +1,95% (26.04.2018, 19:51)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

155,339 USD +1,31% (26.04.2018, 19:39)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.04.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktie: Üppige Bewertung - AktienanalyseDer Musik-Streamingdienst Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) hat einen starken Auftakt an der New Yorker Börse (NYSE) hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit 165,90 Dollar sei die Aktie des schwedischen Unternehmens Mitte April rund 26 Prozent über dem von der NYSE gesetzten Referenzkurs von 132 Dollar gestartet. Damit sei das Unternehmen zum Auftakt insgesamt mit knapp 30 Mrd. Dollar bewertet worden. Spotify sei mit 71 Mio. zahlenden Abo-Kunden und 159 Mio. Nutzern insgesamt die klare Nummer eins im Musik-Streaming, schreibe allerdings seit seiner Gründung 2006 rote Zahlen. Im laufenden Jahr wolle Spotify die Marke von 200 Mio. Nutzern knacken, prognostiziere jedoch einen operativen Verlust von 230 bis 330 Mio. Dollar. Dennoch würden viele Experten dem Unternehmen eine großartige Zukunft zutrauen. Sogar Vergleiche mit Netflix würden die Runde machen. Bevor das Unternehmen zum heutigen Marktführer im Videostreaming geworden sei, habe es ebenfalls lange Zeit rote Zahlen geschrieben, heute sei Netflix profitabel und an der Börse mehr als 130 Mrd. Dollar wert.So gesehen hätte Spotify noch viel Luft nach oben. Allerdings gebe es einen großen Unterschied: Während sich Netflix mit Eigenproduktionen als Konkurrent der Medienkonzerne etabliert habe, sei Spotify abhängig von den großen Labels wie Sony Music, Warner und Universal Music. Auf lange Sicht werde das Unternehmen daher nicht umhin kommen, sich neue Umsatzquellen zu erschließen.Angesichts der üppigen Bewertung gibt es für Anleger keine Eile, in die Spotify-Aktie zu investieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 16/2018)Börsenplätze Spotify-Aktie:XETRA-Aktienkurs Spotify-Aktie:127,78 EUR +2,90% (26.04.2018, 17:35)