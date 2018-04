XETRA-Aktienkurs Spotify-Aktie:

117,98 EUR -2,50% (04.04.2018, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

118,02 EUR -3,61% (04.04.2018, 16:15)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



Kurzprofil Spotify Technology:



Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (04.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Streamingdienstes Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639) unter die Lupe.Der weltgrößte Musikstreaming-Anbieter sei an der New Yorker Börse (NYSE) überraschend erfolgreich gestartet. Doch bis zum US-Handelsschluss sei die Spotify-Aktie wieder abgesackt.Spotify sei abhängig von großen Musik-Konzernen und habe zudem mit Apple und Amazon.com zwei mächtige Konkurrenten. Die wollten im weltweiten Streaming-Geschäft auch kräftig mitmischen. Trotz aktueller Vormachtstellung der Schweden dürfte ein weiteres Wachstum in Richtung Profitabilität schwierig werden. "Der Aktionär" glaube nicht, dass Spotify eine ähnlich positive Entwicklung wie Netflix nehmen werde und bleibe bei Spotify außen vor, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.04.2018)Börsenplätze Spotify-Aktie: