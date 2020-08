Quelle: https://www.canva.com/design/DAEFNcX_vHQ/IdjVR0alMoHhG_3Ilzguag/view?utm_content=DAEFNcX_vHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

Sportwetten in Deutschland

Wer ist Bet3000?

Die Filiale in Leipzig mit ihren Highlights

Bei Bet3000 in Leipzig bekommen die Kunden einiges geboten:



Lizenzierte Sportwetten

auszahlbare Gewinne

Top-Quoten

Deutscher Fußball bis in die unteren 5 Klassen

Formel 1, Tennis, Eishockey

Darts, Bowls

Bei den Quoten liegt Bet3000 in Echtzeit deutlich über der 90er Marke, in manchen Fällen wird auch die 92er Linie überschritten, was Live einen absoluten Top-Wert bedeutet.



Bet3000 hat sich entschieden, die 5% Spielsteuer um Gegensatz zu anderen Bookern nicht an seine Kunden weiterzureichen, sondern diese komplett zu übernehmen. Das bedeutet höhere Gewinnmargen, was sicher mit ein Grund dafür ist, dass sich immer mehr Kunden für Bet3000 entscheiden.



Leipzig ist nicht nur eine fußballverrückte Stadt und der Top-Aufsteiger unter den Ost-Mannschaften, sondern bietet mit seiner Bet3000 Filiale den Fans der Sportwetten eine Möglichkeit, sich zu treffen, gemeinsam Fußball zu schauen und mit ihren Wetten den einen oder anderen Euro zu verdienen.



Die Filiale bleibt für ihre Kunden an Champions-League-Tagen bis Spielende geöffnet und bietet derzeit neben diversen Heißgetränken, Snacks, Tabak und Spirituosen auch Getränke auf Koste des Hauses an. Bei Bet3000 in Leipzig stehen die Raucher nicht vor der Tür, sondern dürfen den abgetrennten Indoor-Raucherbereich nutzen.



Welche Vorteile bietet Bet3000 noch?

Natürlich kann man bei Bet3000 auch online Wetten abschließen. Wer nicht den Weg in die Filiale findet, kann sich auch von zu Hause aus über das Internet anmelden.



Auch wenn Bet3000 keine PC-Konfigurator für das Erstellen eigener Wetten anbietet, kann der Bookie doch mit anderen Vorteilen punkten.



So bietet Bet3000 einen saftigen Bonus für seine Neukunden. Und nicht nur das - auch die Stammkunden profitieren regelmäßig von diversen Bonusangeboten.



Nach dem Neukundenbonus hat außerdem jeder anschließend die Möglichkeit, an der Cashback-Aktion teilzunehmen, bei der jeder Spieler 20 Prozent seiner Verluste erstattet bekommt. (24.08.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wetten war seit jeher eine beliebte Freizeitbeschäftigung der Menschen. Und die Sportwetten sind so alt wie der Sport selbst. Das Wettfieber packte die Menschen nicht erst mit dem Beginn der Pferdewetten in England, sondern begeisterte schon die Römer in der griechischen Antike. So wurde bereits bei den ersten Olympischen Spielen auf den Ausgang von Wettkämpfen gewettet und auch bei den Gladiatorenkämpfen spielten die Menschen im Einsatz um Sieg oder Niederlage um Geld.Nicht nur die Sportarten haben sich geändert, sondern auch die Sportwetten. Geblieben ist allerdings eines - die ungetrübte Begeisterung vieler Menschen am Wetten.Da sich viele Bereiche unseres Alltags in die Onlinewelt verlagern, wundert es sicher nicht, dass das auch für die Bereiche Investment und Glücksspiele zutrifft. Es gibt unzählige Anbieter im Internet, die ihren Kunden jegliche Art von Glücksspiel ermöglichen. Einige von ihnen haben sich allerdings ganz dem Bereich der Sportwetten verschrieben und sich mit ihrem Angebot genau auf dieser Art von Wetten spezialisiert. Einer der größten Sportwettenanbieter in Deutschland ist Bet3000. Hier werden Sportwetten nicht nur online angeboten. Bet3000 betreibt zusätzlich an mehreren Standorten in Deutschland Filialen, wie zum Beispiel das Wettbüro Bet3000 in Leipzig Bet3000 ist eines der bekanntesten und beliebtesten Wettbüros in Deutschland. Nicht nur, dass Bet3000 bereits seit vielen Jahren zu den großen Marken unter den Sportwettenanbieter gehört und mit 30 Jahren Geschäftserfahrung aufwarten kann. Es begeistert seine Kunden auch mit besonders hohen Quoten, den Zugriff bei Fußballwetten auf 50 Nationen - darunter natürlich der europäische Fußball und seine Liegen - und mit einem attraktiven Einsteigerbonus. Bet3000 arbeitet mit einem Quotenschlüssel von über 95% und ist zumindest in Deutschland damit die klare Nummer eins.Nicht nur allein die Tatsache, dass Bet3000 einer der wenigen Booker ist, der in Deutschland mehrere Filialen betreibt, zeichnet das Unternehmen als besonders seriösen Anbieter aus. Auch die Lizenzierung durch die renommierte Malta Gaming Authority spricht dafür.Kein Buchmacher kann zu seinen Kunden ein derartiges Vertrauensverhältnis aufbauen wie Bet3000, bei dem die Beratung des Kunden und die Möglichkeit, für diesen, seinen Wettschein persönlich vor Ort abzugeben zum guten Service gehört.Was die Bet3000 Filiale in Leipzig bei den Sportwetten-Begeisterten so beliebt macht, ist nicht nur der kostenlose Kaffee, den man hier geboten bekommt, sondern vor allem auch die Möglichkeit, sich zusammen mit anderen Fans die Spiele live anzusehen und gemeinsam dem Ende und damit dem eventuellen Gewinn entgegenzufiebern.