Nasdaq Aktienkurs Splunk-Aktie:

USD 128,46 +1,37% (22.08.2019, 01:38)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Deutschland:

S0U



Ticker-Symbol Splunk-Aktie Nasdaq:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (22.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, Nasdaq-Symbol: SPLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Splunk habe starke Zahlen gebracht. Die Splunk-Aktie sei auch wieder im Plus. Sie halte sich nach wie vor sehr gut über der 200-Tage-Linie. Wichtig wäre der Sprung über den massiven Widerstand im Bereich von 140 USD. Die Splunk-Aktie sei schon viermal daran abgeprallt und immer wieder an die 200-Tage-Linie zurückgekommen, aber auch immer wieder einen neuen Anlauf gestartet. Aufgrund der guten Zahlen rechnet Thomas Bergmann mit einem Kursanstieg bei der Splunk-Aktie, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.08.2019)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Splunk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:111,78 Euro -3,63% (22.08.2019, 11:51)