Börsenplätze Splunk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

110,36 EUR +9,38% (14.02.2022, 10:57)



NASDAQ Aktienkurs Splunk-Aktie:

114,51 USD -2,76% (11.02.2022, 22:00)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



NASDAQ-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (14.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Laut einem Bericht des "Wall Street Journals", der sich auf Insider beziehe, habe Cisco ein Angebot in Höhe von 28 Milliarden Dollar für Splunk auf den Tisch gelegt. Es wäre der größte Deal In Ciscos Unternehmensgeschichte und ein mächtiger Aufschlag für das zuletzt mit 18,8 Milliarden Dollar bewertete Splunk, dessen Aktien entsprechend angesprungen seien.Laut dem WSJ-Bericht vom Freitagabend sei das Angebot vor kurzem vorgelegt worden, jedoch würden die Firmen aktuell keine Übernahmegespräche führen. Der Aufschlag von knapp 50 Prozent, den Cisco angeblich für Splunk zahlen wolle, habe dennoch ausgereicht, um die Aktie des Softwarekonzerns im nachbörslichen Freitagshandel kräftig nach oben zu treiben. Die Splunk-Papiere hätten in der Spitze um 17 Prozent zugelegt und zuletzt bei einem nachbörslichen Plus von 11,3 Prozent gestanden.Auf den ersten Blick ein fragwürdiges Angebot von Cisco. Splunk stecke aktuell mitten in der Umwandlung seines klassischen Lizenzmodells hin zu einem Abo-Modell aus der Cloud - man wolle mit der Zeit gehen und ein sogenannter "Software-as-a-Services"-Konzern werden.Erschwerend sei hinzugekommen, dass vergangenen April erst CTO Tim Tully den Konzern verlassen habe und im November dann auch überraschend CEO Doug Merritt seinen Posten abgegeben habe. Das spreche nicht gerade für einen klaren und erfolgreichen Kurs bei der aktuellen Umstrukturierung."Der Aktionär" hat aufgrund der Margenschwächen sowie dem wechselnden Management die Splunk-Aktie nicht auf der Empfehlungsliste, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Das Produktangebot des US-Konzerns sei jedoch attraktiv und man habe die Fähigkeit bewiesen, in der Cloud schnell zu wachsen. Schaffe man den Abo-Wandel, stecke in der Aktie reichlich Potenzial. (Analyse vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link