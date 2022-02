Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (16.02.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) weiterhin zu kaufen.Splendid habe jüngst den Abschluss eines neuen Vertrags mit Amazon Prime Video bekannt gegeben und damit den digitalen Vertrieb auch außerhalb der DACH-Region gestärkt.Innerhalb der DACH-Region verfüge Splendid schon seit mehreren Jahren über Vertragsbeziehungen mit Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866). Der neue Vertrag mit Prime Video sei ein weltweiter, nicht exklusiver Vertrag über die Auswertung von TVoD-Rechten aus dem Portfolio der Splendid Film. Wenngleich der Rahmenvertrag weltweit geschlossen worden sei, liege der Schwerpunkt im ersten Schritt auf der Auswertung in den Niederlanden. Markmann gehe jedoch davon aus, dass weitere Regionen schon bald folgen könnten. Durch den Zusatz der Nicht-Exklusivität sichere sich Splendid zudem die Möglichkeit, die TVoD-Rechte auch noch an andere Streaminganbieter oder TV-Kanäle zu vermarkten.Hinsichtlich der Vertragslaufzeit seien keine konkreten Angaben gemacht worden. Markmann gehe von einem unmittelbaren Start des Vertrags aus und halte eine mehrjährige Laufzeit für branchenüblich und realistisch. Auch bezüglich des genauen Volumens seien keine Details veröffentlicht worden. Die Titelanzahl aus der Splendid Film Bibliothek dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen (Filmbibliothek der Splendid Gruppe: rund 1.700 Titel). Unabhängig vom exakten Umfang des Vertrags sei die nun erfolgte Vertragserweiterung nach Erachten des Analysten ein Beweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit beider Unternehmen sowie die gute Reputation von Splendid. Seine Prognosen lasse Markmann unverändert, da er bereits von weiteren Vermarktungserfolgen ausgegangen sei.Der Vertrag mit Amazon Prime Video verdeutliche, dass Splendid attraktiven Content lizensiere und diesen erfolgreich an namhafte Streaminganbieter vermarkte. Auch der Newsflow im Produktionsgeschäft deute - in Verbindung mit einem unverändert guten Marktumfeld in der Filmindustrie - auf weitere Erfolgsmeldungen in den nächsten Monaten hin.Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die Splendid Medien-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 2,00 Euro. (Analyse vom 16.02.2022)