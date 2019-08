Die Oddo Seydler Bank AG, oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen, oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Kurzprofil Splendid Medien AG:



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (28.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von Analyst Marcus Silbe von FMR Research:Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM).Splendid habe sich entschieden, dass die Buchwerte der Filmbibliothek angepasst werden müssten, was zu einer Sonder-Abschreibung in Höhe von 8,4 Mio. Euro geführt habe. Darüber hinaus sei der Goodwill der Splendid Studios um 1 Mio. Euro gesenkt worden (von 4,9 Mio. Euro). Somit werde 2019 von Sonder-Abschreibungen in Höhe von 9,4 Mio. Euro belastet.Die Buchwertanpassungen, die Bewertung des Firmenwertes sowie die reduzierte Umsatzerwartung würden entsprechend zu einer Anpassung der EBIT-Erwartung im Geschäftsjahr 2019 führen. Das bisher prognostizierte EBIT in einer Bandbreite von 1,0 Mio. Euro bis 3,0 Mio. Euro werde nicht erreicht. Der Vorstand rechne nun für das Gesamtjahr mit einem EBIT in einer Bandbreite von -9,0 Mio. Euro bis -10,5 Mio. Euro.Daneben erwarte der Vorstand, dass der bisher für das Gesamtjahr 2019 prognostizierte Konzernumsatz in einer Bandbreite von 51 Mio. Euro bis 55 Mio. Euro nicht mehr erreicht werde. Stattdessen gehe der Vorstand für das Gesamtjahr von einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von 47 Mio. Euro bis 51 Mio. Euro aus.Der Analyst gehe nun von einem Umsatz in Höhe von 47,2 Mio. Euro für 2019e aus und einem EBIT in Höhe von -10,1 Mio. Euro. Wie er bereits in seiner Initialstudie geschrieben habe, könnten Misserfolge bei Kino- und Home Entertainment Veröffentlichungen zu erhöhter Volatilität beim Umsatz und EBIT führen, was nun eingetreten sei.Marcus Silbe, Aktienanalyst von FMR Research, rät die Splendid Medien-Aktie zu halten. Das Kursziel sei von 1,50 auf 1,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.