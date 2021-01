Wien (www.aktiencheck.de) - Weder Quartalszahlen noch sonstige fundamentale Gründe treiben derzeit die GameStop-Aktie (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME), sondern vielmehr die spekulative Positionierung zahlreicher Marktteilnehmer in einschlägigen Internetforen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der größte Gesundheitskonzern der Welt, Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ), habe in Q4 2020 gutes Wachstum zeigen können und habe für das laufende Geschäftsjahr 2021 einen sehr erfreulichen Ausblick geboten. Die Titel des Pharma- und Konsumgüterkonzerns hätten um 2,7% zugelegt.Obwohl General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE) die Gewinnerwartungen nicht habe erfüllen können, hätten die unerwartet hohen Umsätze und Cashflows für ein Kursplus von ebenfalls 2,7% an den Börsen gesorgt. (27.01.2021/ac/a/m)