Was heute wichtig werde:



- Wegen des Unabhängigkeitsfeiertags erscheine der US-Arbeitsmarktbericht einen Tag früher als üblich. Der Markt rechne mit einem weiteren kräftigen Stellenaufbau und einem moderaten Rückgang der Arbeitslosenquote.



- Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die vergangene Woche seien bereits ein Vorbote der Arbeitsmarktentwicklung im Juli. (02.07.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Obgleich die Marktbeobachter und Analysten sich eher auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der wegen des morgigen US-Feiertages ausnahmsweise am heutigen Donnerstag veröffentlicht werden wird, so ist der ADP-Arbeitsmarktbericht doch ein erster Indikator, so die Analysten von Postbank Research.Nach Veröffentlichung desselben würden oft die Prognosen der Analysten für den Bericht des US-Arbeitsministeriums noch einmal adjustiert. Die gestrigen ADP-Daten hätten mit 2,369 Mio. neugeschaffenen Stellen zwar ein ganzes Stück unter den erwarteten 2,9 Mio. Stellen gelegen. 70 Prozent der im Juni geschaffenen Arbeitsplätze seien dabei in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe, Handel und Baugewerbe zu verzeichnen gewesen. Den Platz in den Geschichtsbüchern sichern dürfte jedoch eher die Tatsache, dass die Daten für Mai spektakulär revidiert worden seien. Und zwar von einem Jobverlust in Höhe von 2,76 Mio. zu einem Zuwachs in Höhe von 3,065 Mio. Das Sahnehäubchen auf den gestrigen US-Konjunkturdatentag habe dann der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe gesetzt. Dieser sei von 43,1 im Mai auf 52,6 im Juni gesprungen, habe damit die Erwartungen übertroffen und sei in den expansiven Bereich vorgerückt.