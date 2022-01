Über den Verband der Sparda-Banken:



Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.



Über die Sparda-Gruppe:



Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit mehr als vier Millionen Kunden und dreieinhalb Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. (05.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Laut WhoFinance rangieren die Sparda-Banken Baden-Württemberg, Hannover, Hessen, Berlin und West unter den TOP zehn der Genossenschaftsbanken in Deutschland bei den Kundenbewertungen, so der Verband der Sparda-Banken in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Besonders stark zeigen sich die Institute Hannover, Berlin, Nürnberg und West bei der Geldanlage, wenn es um die finanzielle Zukunft der Kundinnen und Kunden geht. So bieten die Sparda-Banken attraktive Möglichkeiten an, Geldanlage neu zu denken und sinnvoll zu investieren. Besonders aktuell ist dies im Hinblick auf den Niedrigzins, der das klassische Sparen nur wenig ertragsreich gestaltet. Die Sparda-Banken sind gerne für ihre Kunden da und unterstützen sie bei der Suche zur zeitgemäßen Anlageoption nach genossenschaftlichen Werten. So auch bei der Baufinanzierung, dem Brot- und Buttergeschäft der Sparda-Banken. Nach dem Ranking der besten Anbieter für Baufinanzierung liegen auch hier die Sparda-Banken Baden-Württemberg, Hessen, Hannover, Berlin und West unter den TOP zehn Genossenschaftsbanken vorne.