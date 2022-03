Die Marktliquidität habe einen Rückschlag erlitten. Die Zentralbanken seien sich bewusst, dass eine zu aggressive Straffung der Geldpolitik die Märkte überfordern und das Problem verschlimmern könnte, anstatt die unangenehmen Liquiditätsprobleme zu beseitigen. Um auf die Inflationsproblematik in der EU und den USA zurückzukommen, sei erwähnt, dass die Unsicherheit in der Lieferkette die meisten Unternehmen dazu veranlasst habe, eine größere Anzahl von Lieferanten unter Vertrag zu nehmen. Die Lagerbestände würden schneller wieder aufgefüllt. Bei einer abklingenden Pandemie könnten wir in dem Moment, in dem sich die Nachfrage normalisiere oder sinke, weil der Konjunkturzyklus mit kriegerischem Gegenwind konfrontiert werde, von Knappheit in den Überfluss wechseln.



Die US-Märkte würden die FED-Leitzinsen bis Ende Q2 2023 bei 1,75% bis 2,00% und bis Q1 2024 bei 2,00% bis 2,25% sehen.



Die aktuellen Ereignisse könnten zu einer langwierigeren und vorsichtigeren Reaktionsweise der FED führen. Die Märkte sollten ein Szenario in Betracht ziehen, bei dem die FED die Zinsen im Laufe des Jahres 2022 viermal anhebe und im Laufe des Jahres 2023 eine längere Pause einlege, um dann im zweiten Halbjahr 2024 oder 2025 ihr Ziel zu erreichen, wenn die wirtschaftlichen Bedingungen dies rechtfertigen. Die Zeit sollte der Freund der FED werden, während sie heute noch ihr Feind sei. Die EZB dämpfe die Erwartungen zu Recht. Ausnahmsweise könnte sich die FED von der EZB inspirieren lassen. Die EZB könnte die Leitzinsen von derzeit -0,50% im Laufe des Jahres 2023 auf 0,00% anheben, sobald die FED eine Pause einlege. Ein solides Risikomanagement der Zentralbank sei angesagt. Es stehe viel auf dem Spiel. Geldpolitische Zurückhaltung sollte mit politischem Wagemut kombiniert werden.



Angesichts des Krieges an unseren Grenzen könne man erwarten, dass sich die politische Führung der EU und der NATO auf gemeinsame Ziele einige. Dies sei der Fall. Doch Sanktionen würden den Kreml nicht beeindrucken. Der Einmarsch in die Ukraine sei seit dem erfolgreichen Feldzug und der Annexion der Krim 2014 gut vorbereitet worden. Der Westen gebe auch dieses Mal nach. Es diene also dem Zweck, die EU militärisch zu stärken. Die Idee einer europäischen Armee und eines Modells der engen Zusammenarbeit werde sich beschleunigen. Aber, ein großes Aber, weil die 27 Mitglieder zersplittert seien und sich mit Polen und Ungarn streiten würden, sei die EU in ihrem Vorgehen eingeschränkt. Hier kämen die 19 starken Mitgliedsländer der Eurozone (EZ) ins Spiel.



Die EZ-Mitgliedsländer könnten sich für eine engere Zusammenarbeit entscheiden, wirtschaftlich und militärisch. Damit die Europäische Währungsunion überleben könne, müssten sie den Ansatz der Vereinigten Staaten von Europa annehmen. Wenn dies zu einem Europa mit zwei Geschwindigkeiten führe, dann sei es so, denn die Vorteile bei weitem die Risiken überwiegen würden. Zusammenarbeit mit den willigen EZ-Ländern. Ein von den Ländern der Europäischen Union finanziertes Militär werde ein notwendiger Schritt sein, um die Verwerfungen zu beseitigen, die bei der Einführung des Euro im Januar 1999 bestanden hätten. Die Lösung des Finanzierungsproblems werde zu einer stärkeren Fiskalunion führen. Zu den 19 Mitgliedern der Europäischen Union würden auch Finnland und die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen gehören. Rumänien habe sich das Jahr 2024 als Ziel gesetzt, um den Euro einzuführen und sich vom Leu zu verabschieden. Das würde die östlichen Grenzen gegen Bedrohungen aus Russland oder anderen Ländern abriegeln.



Eine Währungs-, Wirtschafts-, Steuer- und Militärunion sei ein strategisches Ziel, das es wert sei, heute in Betracht gezogen zu werden. Könne die Europäische Kommission Wagemut zeigen und ein solches Ziel noch vor Ende dieses Jahrzehnts verwirklichen? Sie würde das immer wiederkehrende Problem der EZB im Zusammenhang mit der Zersplitterung der Zinssätze für Staatsanleihen der EZ sofort lösen. So wie die Ankündigung des Euro das Ende der nationalen Währungsspekulationen eingeläutet habe, würde ein beschleunigter Weg zur fiskalischen und militärischen Zusammenarbeit die Zinsspekulationen gegen Italien, Spanien, Portugal, Griechenland ... ersticken. Es sei entmutigend, erneut zu beobachten, dass der italienische 10-Jahres-Renditeabstand zu Deutschland auf 1,70% geklettert sei und letzten Freitag bei 160 Basispunkten geschlossen habe. Die Europäische Kommission habe es in der Hand, diese Bepreisung des Kreditrisikos in einer unvollendeten Währungsunion zu beenden. (02.03.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Der Cocktail aus zunehmenden geopolitischen Spannungen, einem Kriegsausbruch, überhitzten Volkswirtschaften und aggressiven Zentralbanken hat einen bitteren Nachgeschmack, so Peter De Coensel, CEO von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die Spannung auf den Märkten sei spürbar. Überlegungen zur "Kapitalerhaltung" würden das vorrangige Ziel der "Kapitalrendite" überschatten. Wenn alle vier Ereignisse gleichzeitig eintreten würden, liege die Verantwortung bei den wichtigsten Zentralbanken. Warum? Weil die ersten beiden Ereignisse von Natur aus in Bewegung seien und sich nur schwer würden vorhersagen lassen. Lösungen an dieser Stelle würden politisches Geschick erfordern. Außerdem sei die politische Elite somit gezwungen, große Ideen umzusetzen, die in der Schublade vor sich hindümpeln würden, aber nie die richtigen Katalysatoren erhalten hätten, um sie ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Jetzt sei politischer Wagemut gefragt. Die Experten würden sich im zweiten Teil der Überlegungen dieser Woche mit dem Erfordernis des Mutes befassen. Zunächst möchten sie auf die bevorstehende Änderung im Verhalten der Zentralbanken eingehen. Eine Veränderung hin zur Zurückhaltung.Die Überhitzung der Volkswirtschaften sei das Ergebnis einer Überdosis monetärer und fiskalischer Anreize, die in den letzten zwei Jahren angewendet worden seien. Für das kommende Jahrzehnt sei mit anhaltender finanzieller Unterstützung zu rechnen. Dies bedeute, dass die Zentralbanken verantwortungsvoll handeln müssten, um das Inflationsproblem zu bekämpfen, aber auch, um die Marktstabilität zu erhalten. Die Zentralbanken sollten sich eingestehen, dass sie wenig Kontrolle über die Inflation hätten, die aus einer langanhaltenden Angebotsunterbrechung resultiere. Dennoch sollten sie bei der bevorstehenden Normalisierung der Leitzinsen Zurückhaltung üben.Die Zurückhaltung dürfte auch die Nerven der Märkte beruhigen und die Volatilität abschwächen. Solange dieser Krieg andauere, werde die Flucht in Staatsanleihen mit hoher Qualität anhalten. Die Renditen am längeren Ende der Renditekurven für Länder mit AAA-Rating würden angemessen verzinst, so dass sie auf dem derzeitigen Niveau verankert bleiben würden. Sollte sich der Krieg jedoch verschärfen und/oder auf andere Länder wie Georgien oder Moldawien ausdehnen, sei mit einem Rückgang der langfristigen Renditen zu rechnen. Inflationssorgen könnten an den Märkten in den Hintergrund treten, da sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer im Rahmen ihrer Portfoliokonstruktion auf Kredit- (Staats- und Unternehmens-) und Aktienrisiken richten werde.