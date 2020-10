Bonn (www.aktiencheck.de) - Die spanische Regierung hat jetzt ihren Fahrplan für Grünen Wasserstoff verabschiedet, so die Analysten von Postbank Research.



Bis zum Jahr 2030 sollten Elektrolyseverfahren so umgestellt werden, dass eine Kapazität von vier Gigawatt aus Erneuerbaren Energien zur Verfügung stehe. Die EU plane die Kapazität von aktuell 60 Megawatt auf 40 Gigawatt im Jahr 2030 und 500 Gigawatt im Jahr 2050 zu steigern. Expertenschätzungen zufolge werde sich der Stromverbrauch dadurch in diesem Zeitraum verdoppeln. Die Analysten von Postbank Research gehen davon aus, dass langfristig auch europäische Versorger von einer steigenden Elektrizitätsnachfrage seitens der Wasserstoffproduzenten profitieren werden. Auch wenn der direkte Beitrag erst ab 2024 in den Unternehmensgewinnen sichtbar werden könnte, dürfte sich die Entwicklung bereits vorher positiv auf die Bewertungen auswirken. (09.10.2020/ac/a/m)



