Eine wichtige Aufgabe der nächsten Regierung sei die Sanierung des defizitären Rentensystems. Zudem habe die EU-Kommission Zweifel am Budgetplan 2020 geäußert. So liege der Schuldenstand des Staates mit knapp 98% des Bruttoinlandsprodukts deutlich über den eigentlich erlaubten 60%. Er sei trotz des hohen Wachstums der letzten Jahre und der immer weiter gesunkenen Kapitalmarktzinsen nur wenig zurückgegangen. Unklar bleibe, ob sich die Lage in Katalonien nachhaltig beruhige.



Die Abschwächung des spanischen Wirtschaftswachstums komme u. a. von den privaten Konsumausgaben, die 2019 unterdurchschnittlich zugelegt hätten. Die Verbraucher hätten ihre Sparleistung erhöht. Da sich gleichzeitig das Konsumklima auf hohem Niveau nicht nennenswert verändert habe, scheine es sich nicht um eine Trendwende zu handeln. Die Löhne und Gehälter seien 2019 deutlich angehoben worden, nicht zuletzt weil es zu einem starken Anstieg des Mindestlohns gekommen sei. Obwohl sich dies 2020 nicht wiederhole, dürften die Lohnzuwächse mit knapp 2% nur etwas schwächer ausfallen und deutlich über der Inflationsrate von 1% liegen. Trotz der geringeren Dynamik der spanischen Volkswirtschaft steige die Beschäftigung um etwa 2%. Nach nur gut 1% dürfte der Konsum 2020 um knapp 2% zulegen.



Moderate Impulse würden zudem von den Ausrüstungen und der Bautätigkeit ausgehen. Zu einer Belastung sei zwar jüngst der für Spanien wichtige Tourismus geworden. Mitverursacht durch die Insolvenz eines großen Anbieters seien die Touristenzahlen im Herbst gesunken. Hier sollte es jedoch 2020 zu einer Gegenbewegung kommen. Im Umfeld einer wieder lebhafteren Weltwirtschaft würden die Exporte deutlicher zulegen. Aufgrund der dynamischeren Binnennachfrage gelte dies allerdings auch für die Importe, sodass der spanische Außenhandel 2020 kaum zum Wirtschaftswachstum beitrage.







Ob diesmal eine mehrheitsfähige Regierung gebildet werden könne und der Reformstillstand ende, sei abzuwarten. Die Phase der Unsicherheit belaste das Wirtschaftswachstum; die Dynamik lasse nach. Obwohl Spanien auch 2020 mit 1,8% (2019: 2,0%) stärker expandieren dürfte als die Eurozone, würden wirtschafts-politische Baustellen bleiben. Die Arbeitslosigkeit sei mit gut 14% immer noch hoch. Reformen am Arbeitsmarkt seien erforderlich, um sie weiter zu verringern und die große Zahl der befristeten Einstellungen zu reduzieren. Das Schul- und Ausbildungssystem müsse weiterentwickelt werden.